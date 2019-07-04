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Путін кинув? Ватажки "Л/ДНР" "прибігли" до Зеленського з проханням

15.6тЧитати матеріал російською

Ватажки бойовиків "Л/ДНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін один за іншим закликали президента України Володимира Зеленського надати Донбасу "особливий статус".

Так, ЗМІ, підконтрольні терористам на Донбасі, 3 липня видали матеріали з майже ідентичними заявами своїх "босів". Зокрема, зазначається, що вони підтримали інтернет-флешмоб, який розкручується на окупованих територіях, під хештегом #ЗеленськийВизнайВибірДонбасу.

Так, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що готовий до повернення псевдореспубліки під контроль України за умови надання їй "особливого статусу" і виступив із відповідним закликом до Зеленського.

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Денис Пушилін і Леонід Пасічник

Денис Пушилін і Леонід Пасічник

Правда, замість президента йому вже відповів гнепрокурор України Юрій Луценко і нагадав, що днями Пасічнику оголосили про підозру у зраді, замахові на територіальну цілісність і фінансуванні тероризму.

"Як генпрокурор, як громадянин і як батько солдата ЗСУ, скажу прямо і російською мовою: повертайся швидше. Браслети зачекалися", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

У той же час ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що також приєднується до акції "Вибір Донбасу".

"Вимоги наших громадян, засновані на принципах права і моралі, – це не що інше, як прагнення до миру, яке, безумовно, підтримую не тільки я, але і мої колеги з органів влади Республіки. Я приєднуюся до акції і закликаю всіх жителів розміщувати свої фотографії сайті "Вибір Донбасу". Наша мета – змусити Київ визнати законні права всього Донбасу! " – стверджує терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийОлександр ПасічникДенис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Выбор новоросов в 14-м был однозначным, жить на Рассее, вот туды они поедут, точнее пойдут...
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
UaDonetsk Umka, Какёл немытый! Это усруянушка уже пошла на куй! Давно пошла)))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А где увидеть...прибег? Ау...Обозреватель...надо з быть редким идиотом для придумывания такие феерических фантастических заголовков...И где ...просьба?
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Пузій Федір
Пузій Федір
Я пітримую Пєтушиліна , щоб надати Донбасу "особливий статус" - лугандону потрібна бетона стіна і мінне поле.
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Иванов Александр
Иванов Александр
Пузій Федір, Да, забыл спросить, а кто такой "Пэтушилина"? Это Ваша папа?
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Иванов Александр
Иванов Александр
Пузій Федір, А Вам /лично/ "куля в лоб"(С). Так будет справедливо. Не находите?
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