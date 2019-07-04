Путін кинув? Ватажки "Л/ДНР" "прибігли" до Зеленського з проханням

Ватажки бойовиків "Л/ДНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін один за іншим закликали президента України Володимира Зеленського надати Донбасу "особливий статус".

Так, ЗМІ, підконтрольні терористам на Донбасі, 3 липня видали матеріали з майже ідентичними заявами своїх "босів". Зокрема, зазначається, що вони підтримали інтернет-флешмоб, який розкручується на окупованих територіях, під хештегом #ЗеленськийВизнайВибірДонбасу.

Так, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що готовий до повернення псевдореспубліки під контроль України за умови надання їй "особливого статусу" і виступив із відповідним закликом до Зеленського.

Денис Пушилін і Леонід Пасічник

Правда, замість президента йому вже відповів гнепрокурор України Юрій Луценко і нагадав, що днями Пасічнику оголосили про підозру у зраді, замахові на територіальну цілісність і фінансуванні тероризму.

"Як генпрокурор, як громадянин і як батько солдата ЗСУ, скажу прямо і російською мовою: повертайся швидше. Браслети зачекалися", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

У той же час ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що також приєднується до акції "Вибір Донбасу".

"Вимоги наших громадян, засновані на принципах права і моралі, – це не що інше, як прагнення до миру, яке, безумовно, підтримую не тільки я, але і мої колеги з органів влади Республіки. Я приєднуюся до акції і закликаю всіх жителів розміщувати свої фотографії сайті "Вибір Донбасу". Наша мета – змусити Київ визнати законні права всього Донбасу! " – стверджує терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2019 року голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що угруповання "ДНР" і "ЛНР" попередньо згодні повернутися до складу України на умовах автономії.

Після цього в терористичних "Л/ДНР" почали масово писати звернення до новообраного президента України Володимира Зеленського з проханням надати "республікам" автономію у складі України.

У той же час міжнародники застерігають – за такими пропозиціями ховається бажання Росії контролювати прийняття стратегічних рішень України щодо НАТО і ЄС.

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