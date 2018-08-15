Путін хоче піти з Донбасу? Розкрито плани Кремля на переговорах із Меркель

Президент Росії Володимир Путін шукає спосіб піти з Донбасу, не втративши при цьому обличчя перед громадянами країни.

Про це розповів у ефірі "Інформаційного вечора" на "5 каналі" керівник центру дослідження Росії Володимир Огризко, пояснивши, чому російський лідер терміново зібрався на переговори до канцлера Німеччини Ангели Меркель.

"Якщо пов'язати цю обставину з попередніми вояжами двох дуже важливих міністрів в уряді Росії, а саме Лаврова і Шойгу, ми побачимо, що вони так само попередньо побували у Берліні та Парижі, і побували там оцим дуплетом, тому, мені здається, що справа справді "пахне гасом". Ви знаєте, що російська пиха, фактично, перебиває все те, що є адекватним і розумним у будь-якій російській позиції", - зазначив Огризко.

Він пояснив, що в Росії пішов процес пошуку виходу з "досить поганої" ситуації для Кремля через західні санкції.

Володимир Огризко скріншот

"Це означає, що зараз починаються консультації, як вилізти з Донбасу, яким чином відійти, максимально залишивши інтереси там і показавши всередині Росії, що ми насправді не програли, ми виграли, але цей виграш має саме такий вигляд", - наголосив він.

Огризко впевнений, що переговори 18 серпня внесуть ясність у питання, чи близький конфлікт на Донбасі до завершення.

"У разі негативного результату для Росії вона напише якісь загальні дипломатичні формули, які нічого не скажуть. Але, я думаю, що німецька сторона так чи інакше дасть чітко зрозуміти, і ми про це дізнаємося, безумовно, через інші канали, що насправді хотів товариш Путін, і як ми всі разом будемо на це реагувати", - уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спікер уряду Німеччини розсекретив теми, про які говоритимуть Путін і Меркель на зустрічі, що відбудеться 18 серпня.