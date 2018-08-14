Путіне, допоможи: заарештовані в Україні росіяни написали звернення

Росіяни Олександр Саттаров і Фарух Камалов, яких заарештовано в Україні, попросили президента РФ Володимира Путіна обміняти їх на українських політв'язнів.

Про це написала уповноважений з прав людини Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook. Вона зазначила, що Київ ініціював і вже давно подав Росії списки на обмін. А 5 липня було направлено листа представнику РФ в Тристоронньої контактної групі Борису Гризлову і омбудсмену Тетяні Москальковій, що залишився без відповіді.

"Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук’янівського СІЗО я зустрілася із Олександром Саттаровим та Фарухом Камаловим, які написали заяву на ім’я Президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів", - зазначила Денисова.

Вона додала, що раніше таку заяву подав росіянин Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії.

"Ці листи також будуть відправлені до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою доставили їх до Адміністрації Президента РФ", - підсумувалаомбудсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що Київ готовий обміняти 36 російських злочинців на українських політв'язнів.