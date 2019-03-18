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Путін дав команду? У "ДНР" заговорили про тривожні зміни з подачі Кремля

4.2тЧитати матеріал російською

Кремль, швидше за все, дав вказівку фейковим республікам на Донбасі взяти курс на "незалежність".

Таку ймовірність допускає проросійський Telegram-канал, що підтримує терористів, WarGonzo. У якості яскравого показника вказується той факт, що недавно "МЗС "ДНР" опублікував свою нову зовнішньополітичну стратегію, основні положення якої підкреслюють "незалежний (у тому числі і від Росії) статус".

"Взятий саме на незалежність курс, напевно, підказаний із Кремля, що свідчить про певні геополітичні планаи Москви", – сказано в повідомленні.

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Путін дав команду? У "ДНР" заговорили про тривожні зміни з подачі Кремля

Також згадується, що протягом останніх кілька тижнів по республіках "гуляє" інформація про те, що в Ростовській області в екстреному порядку розгортаються спеціальні центри, які будуть займатися видачею російських паспортів жителям Донбасу за спрощеною схемою.

Путін дав команду? У "ДНР" заговорили про тривожні зміни з подачі Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажки "Л/ДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник сподіваються на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на анексованому півострові Крим. Вони нібито представлять лідеру РФ пропозиції по Донбасу.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Sam Vik
Sam Vik
Какая от российского паспорта польза? Задницу подтирать?.
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