На сторінці в соцмережі ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з'явилося вибачення за обстріл терористами "республіки" житлових кварталів на Донбасі.

Пост був опублікований у Twitter у середу, 27 травня. У тексті є обіцянка Пушиліна "взяти під особистий контроль розслідування фактів порушень Мінських угод збройними силами "ДНР".

"Приношу співчуття постраждалим жителям Донбасу за неузгоджений обстріл житлових кварталів нашими підрозділами", – йдеться на Twitter-сторінці терориста.

Денис Пушилін

Пізніше він поширив повідомлення в ЗМІ та інших соцмережах, що його аккаунт у Twitter зламали.

"Противник поширює компрометуючу інформацію з метою дестабілізації обстановки", – заявив ватажок терористів.

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 20 травня Денис Пушилін привів війська псевдореспубліки "ДНР" у бойову готовність після аналогічної заяви ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram