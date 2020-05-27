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27 травня • оновлено в 23:50
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Пушилін зізнався в обстрілі мирних жителів терористами: що трапилося

5.1т
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На сторінці в соцмережі ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з'явилося вибачення за обстріл терористами "республіки" житлових кварталів на Донбасі.

Пост був опублікований у Twitter у середу, 27 травня. У тексті є обіцянка Пушиліна "взяти під особистий контроль розслідування фактів порушень Мінських угод збройними силами "ДНР".

"Приношу співчуття постраждалим жителям Донбасу за неузгоджений обстріл житлових кварталів нашими підрозділами", – йдеться на Twitter-сторінці терориста.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

Пізніше він поширив повідомлення в ЗМІ та інших соцмережах, що його аккаунт у Twitter зламали.

"Противник поширює компрометуючу інформацію з метою дестабілізації обстановки", – заявив ватажок терористів.

Пушилін зізнався в обстрілі мирних жителів терористами: що трапилося

Скріншот

Пушилін зізнався в обстрілі мирних жителів терористами: що трапилося

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 20 травня Денис Пушилін привів війська псевдореспубліки "ДНР" у бойову готовність після аналогічної заяви ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
мінські домовленості Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна Донецьк
Теги
Twitter терористи "ДНР" Новини ДНР Новини Донбасу ДНР
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