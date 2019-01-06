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''Пушиліна туди з лопатою!'' У ''ДНР'' збунтувалися через свавілля окупантів

8.4тЧитати матеріал російською

Жителі окупованої Макіївки Донецької області обурені бездіяльністю бойовиків, які не змогли забезпечити найпростіше – прибирання снігу.

Так звана "адміністрація" міста попросила людей вийти на вулиці з лопатами і самостійно все розгребсти, розповів у своєму Twitter блогер Фашик Донецький.

Розпорядження окупаційної влади викликали різку критику терористів "ДНР": "Довели людей до того, що у КП ніхто не хоче йти", "От би побачити бригади наших слуг з адміністрації міст і мера на чолі з лопатами", "Так, Пушиліна туди з лопатою!"

''Пушиліна туди з лопатою!'' У ''ДНР'' збунтувалися через свавілля окупантів
''Пушиліна туди з лопатою!'' У ''ДНР'' збунтувалися через свавілля окупантів

Нагадаємо, в області сніговий колапс. Так, в Єнакієвому на дві доби в снігу застряг трамвай.

Сніг в Донецькій області

Сніг в Донецькій області

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Україна розповіла про підлість терористів, які на пунктах пропуску не пропускали громадян, які прямували на територію, підконтрольну Україні. Люди похилого віку і діти змушені були годинами чекати на морозі своєї черги.

Особи
Фашик ДонецькийДенис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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минин евген
минин евген
бу-га-га!
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