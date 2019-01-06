''Пушиліна туди з лопатою!'' У ''ДНР'' збунтувалися через свавілля окупантів

Жителі окупованої Макіївки Донецької області обурені бездіяльністю бойовиків, які не змогли забезпечити найпростіше – прибирання снігу.

Так звана "адміністрація" міста попросила людей вийти на вулиці з лопатами і самостійно все розгребсти, розповів у своєму Twitter блогер Фашик Донецький.

Розпорядження окупаційної влади викликали різку критику терористів "ДНР": "Довели людей до того, що у КП ніхто не хоче йти", "От би побачити бригади наших слуг з адміністрації міст і мера на чолі з лопатами", "Так, Пушиліна туди з лопатою!"

Нагадаємо, в області сніговий колапс. Так, в Єнакієвому на дві доби в снігу застряг трамвай.

Сніг в Донецькій області Вконтакте

Окупаційний мер Ляховец всі гроші поклав в кишеню собі, тому холопи повинні брати лопати в зуби і сніг відкидати



Але зате биндер нема. Хоч це радує pic.twitter.com/WxXIzxo98n - фашиків Донецький (@FashDonetsk) 6. Januar 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Україна розповіла про підлість терористів, які на пунктах пропуску не пропускали громадян, які прямували на територію, підконтрольну Україні. Люди похилого віку і діти змушені були годинами чекати на морозі своєї черги.