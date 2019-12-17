Зрівняти в правах з Україною: ватажки "Л/ДНР" виступили з нахабною вимогою

Ватажки терористичних "ЛНР" і "ДНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін виступили з вимогою зрівняти їх права на міжнародній арені з Україною і почати прямі переговори.

Відповідні заяви вони видали на спільному брифінгу у вівторок, 17 грудня, повідомляють ресурси сепаратистів. За словами Пушиліна, керівництво України нібито має почати діалог із "республіками".

"У Києва зараз стоїть вибір: або приступити до узгодження з нами всіх питань відновлення миру в рамках Комплексу заходів, або відкрито визнати свою нездатність виконати свої зобов'язання. І в цьому випадку Україні доведеться відповісти за зрив Мінських переговорів", – замарив він.

Ватажки "Л/ДНР" виступили з нахабною вимогою

Пасічник у свою чергу заявив, що "світ не чує" їхню позицію.

"Констатуємо: за відсутності прямих переговорів із представниками жителів "ДНР" і "ДНР" припинення війни неможливо. Це необхідно для того, щоб безпосередньо домовитися про всі модальності подальшого співіснування "республік" і української держави", – сказав ватажок "ЛНР".

"Закликаю лідерів західних країн-гарантів Мінських угод, Рада безпеки ООН, Парламентську асамблею Ради Європи посприяти в тому, щоб не тільки українська сторона, а й ми були почуті, щоб і наша точка зору була представлена на міжнародній арені", – додав він .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пасічник заявив, що незабаром "народна рада" псевдореспубліки прийме "закон про держкордон".

У кінці листопада в "ДНР" встановили нові кордони "республіки". Тепер вона нібито обмежується Донецькою областю. Відповідне рішення ухвалив так званий "парламент ДНР" і навіть намалював міфічну "карту" нових територій.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!