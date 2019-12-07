Псує статистику: на Львівщині скандал через заборону поліції розслідувати тяжкі злочини

Замначальника ГУ Нацполіціі у Львівській області, начальник слідчого управління поліції Наталія Харченко нібито заборонила своїм підлеглим починати досудове розслідування тяжких злочинів без її особистого дозволу.

Аудіозапис зі скандальним розпорядженням, буцімто зроблений під час селекторної наради, була викладена в соціальній мережі Facebook, повідомляє "ТСН". Жіночий голос на запису пояснює, що тяжкі злочини серйозно псують поліцейську статистику.

Наталія Харченко

"Запам'ятайте всі – з завтрашнього дня внесення до ЄРДР, починаючи з 125 статті ("Умисне легке тілесне ушкодження" – прим.ред.) і закінчуючи трупом, природною смертю, виключно за моїм погодженням", – говорить голос на запису.

"Якщо проти вас вчиняється якийсь злочин, ви приходите в правоохоронні органи, щоб заявити. А це не буде розслідуватися, тому що пані слідчий вважає, щоб не псувати статистику", – заявила місцева активістка Наталя Шелестак, яка запевняє, що на скандальному записі говорить саме Наталія Харченко.

У зв'язку з публікацією цього аудіо прокуратура України ініціювала позапланові перевірки в райвідділах поліції Львівської області. Про це повідомила прокурор Львівщини Ірина Діденко.

Прокуратура почала перевірку фото розпорядження

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше криворізьке відділення Національної поліції України потрапило в гучний скандал, оголосивши ветерана АТО в розшук за вбивство.

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