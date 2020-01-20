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20 січня • оновлено в 21:51
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Били вчотирьох по обличчю: пасажири "помстилися" провіднику "Укрзалізниці" за зауваження

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У ніч на понеділок, 20 січня, в потязі №43, який прямував за маршрутом Київ-Івано-Франківськ, четверо пасажирів жорстоко побили провідника.

Про це повідомляє в Facebook пресслужба "Укрзалізниці". 50-річний залізничник отримав забої обличчя після того, як зробив зауваження чоловікам, що курили в тамбурі.

Начальник потяга по радіозв'язку викликав поліцію на станцію Львів. Правоохоронці задокументували правопорушення та затримали хуліганів.

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Пасажири "помстилися" провіднику "Укрзалізниці" за зауваження

Пасажири "помстилися" провіднику "Укрзалізниці" за зауваження

"Нагадуємо пасажирам про заборону куріння тютюнових виробів у громадських місцях, в тому числі в вагонах потягів,про це йдеться в статті 13 Закону України від 11.06.2009 № 2899-15 "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", – підкреслили в пресслужбі.

Відзначається, що "Укрзалізниця" і Національна поліція Україна розпочали переговори про можливу співпрацю щодо забезпечення супроводу частини пасажирських потягів на шляху прямування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажирів фірмового потяга "Москва – Одеса" "Укрзалізниці" намагалося обікрасти організоване угрупування зловмисників.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Делайте вагоны для курящих!даже при вонючем совке они были!!!!почему это ущимляют права курящих???курение абсолютно законно!!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да правильно надавали!!курение не запрещено законом и вы обязаны предоставить место для курения!!!!а тамбур это не вагон это тамбур!!!и если там курят это никому не мешает!!!!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Укроиньзьгхэ мир))!
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Si Kal
Si Kal
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, Ох ,ты,бля ! Высрался,чурик ?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, беги доедай вареных пермцев))))))))))
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