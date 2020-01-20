Били вчотирьох по обличчю: пасажири "помстилися" провіднику "Укрзалізниці" за зауваження

У ніч на понеділок, 20 січня, в потязі №43, який прямував за маршрутом Київ-Івано-Франківськ, четверо пасажирів жорстоко побили провідника.

Про це повідомляє в Facebook пресслужба "Укрзалізниці". 50-річний залізничник отримав забої обличчя після того, як зробив зауваження чоловікам, що курили в тамбурі.

Начальник потяга по радіозв'язку викликав поліцію на станцію Львів. Правоохоронці задокументували правопорушення та затримали хуліганів.

Пасажири "помстилися" провіднику "Укрзалізниці" за зауваження

"Нагадуємо пасажирам про заборону куріння тютюнових виробів у громадських місцях, в тому числі в вагонах потягів, – про це йдеться в статті 13 Закону України від 11.06.2009 № 2899-15 "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", – підкреслили в пресслужбі.

Відзначається, що "Укрзалізниця" і Національна поліція Україна розпочали переговори про можливу співпрацю щодо забезпечення супроводу частини пасажирських потягів на шляху прямування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажирів фірмового потяга "Москва – Одеса" "Укрзалізниці" намагалося обікрасти організоване угрупування зловмисників.

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