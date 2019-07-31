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Проти Порошенка не відкривали кримінальних справ: адвокат оприлюднив викриття

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Проти п'ятого президента Петро Порошенка не відкрито жодної кримінальної справи і він не є підозрюваним у жодному з 11 проваджень, про які заявляв глава Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба.

Таку заяву зробив юрист Ігор Головань. "Як Петро Порошенко про ті провадження може добре знати, коли підлеглі пана Труби відповідної інформації адвокатам не надають, посилаючись на те, що ми не маємо статусу захисника? А воно й не дивно, адже наш клієнт не має статусу підозрюваного навіть в одному провадженні, не те що в 11", – написав він у своєму блозі на "УП".

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

"УП"

За словами Голованя, адвокатам Порошенка зараз відомо про те, що він є свідком у двох провадженнях.

"Навряд чи хтось може сказати, що кримінальне провадження порушується проти свідка. Крім директора ДБР, звичайно. Той може сказати що завгодно. Не може тільки навести порядок в очолюваній установі й розібратися, хто ж там організовує витік інформації", – стверджує Головань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро Порошенко Роман Труба
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Да, да... Именно поэтому Петя, после допроса со всей семьёй рванул в "отпуск"... Подальше от родины...
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
От свидетеля до подозреваемого - один шаг ! А там и до ареста недалеко, Надя-герой, не даст соврать .
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