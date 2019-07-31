Проти Порошенка не відкривали кримінальних справ: адвокат оприлюднив викриття

Проти п'ятого президента Петро Порошенка не відкрито жодної кримінальної справи і він не є підозрюваним у жодному з 11 проваджень, про які заявляв глава Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба.

Таку заяву зробив юрист Ігор Головань. "Як Петро Порошенко про ті провадження може добре знати, коли підлеглі пана Труби відповідної інформації адвокатам не надають, посилаючись на те, що ми не маємо статусу захисника? А воно й не дивно, адже наш клієнт не має статусу підозрюваного навіть в одному провадженні, не те що в 11", – написав він у своєму блозі на "УП".

Петро Порошенко "УП"

За словами Голованя, адвокатам Порошенка зараз відомо про те, що він є свідком у двох провадженнях.

"Навряд чи хтось може сказати, що кримінальне провадження порушується проти свідка. Крім директора ДБР, звичайно. Той може сказати що завгодно. Не може тільки навести порядок в очолюваній установі й розібратися, хто ж там організовує витік інформації", – стверджує Головань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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