Прослуховування Гончарука: в УДО відповіли на скандальні звинувачення

В Управління державної охорони України повідомили про співпрацю зі Службою безпеки України в рамках кримінального провадження щодо прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

У пресслужбі УДО відзначили, що відомство буде співпрацювати з СБУ, щоб зняти можливі підозри в причетності військовослужбовців до інциденту.

"Шановні представники ЗМІ, утримайтеся, будь ласка, від поширення неперевірених припущень і чуток в оголошення відповідними правоохоронними органами офіційних результатів розслідування!" – підкреслили в Управлінні держохорони.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що до прослуховування прем'єра Гончарука можуть бути причетні співробітники Управління державної охорони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15-16 січня з'явилися аудіозаписи розмов, в яких нібито брав участь Олексій Гончарук. Людина з голосом, схожим на голос прем'єра, зізнався, що він – "абсолютний профан в економіці".

Пізніше в Кабміні відхрестилися від записів, назвавши їх фейком.

На тлі скандалу Гончарук заявив про свою відставку, але президент України Володимир Зеленський її не прийняв.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що факти прослуховування чиновників в Україні свідчать про неконтрольовану ситуацію, яка може торкнутися президента Володимира Зеленського.

При цьому СБУ засекретила інформацію щодо кримінального провадження за фактом прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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