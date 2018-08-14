"Просив хлібчика і водички": на Кіровоградщині батьки морили голодом сина. Фотофакт

У Новоукраїнці Кіровоградської області батьки морили голодом чотирирічного сина. В результаті для нормальних у його віці 16 кг хлопчик важить всього 7 кілограмів.

Від горе-родини малюка врятували правоохоронці, соціальні служби та медики, які вилучили дитину з сім'ї, пише "Кіровоградська правда".

"Ми побачили дитину в ліжечку, з голови до п'ят забруднену власними фекаліями. Він був настільки худюсінький, що серце просто розривалося. Коли їхали в лікарню, хлопчик постійно просив хлібчика і водички. Медики дістали тормозки. А в лікарні, коли в руках медсестри побачив каструлю, почав кричати. ​​Уявіть собі, наскільки він був голодний. Дівчата-сестрички - молодці, принесли хто каші, хто молочка", - розповідають свідки.

Скільки дитина недоїдала, фахівці поки сказати не можуть і чекають на результати обстеження. Разом з тим у медзакладі, куди доправили хлопчика, запевнили, що зараз його життю нічого не загрожує.

Врятований хлопчик "Кіровоградська правда"

Зі свого боку у службі у справах дітей виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради ситуацію коментують стримано. Там кажуть, що 9 серпня патронажний педіатр і медсестра повідомили, що під час огляду десятимісячного немовляти побачили у сім'ї в тяжкому стані іншу дитину - виснаженого чотирирічного хлопчика. Незважаючи на наполегливість медиків, госпіталізувати малюка батьки категорично відмовилися.

"Ми одразу поїхали до сім'ї, проте до будинку нас не пустили. Довелося звернутися в поліцію і прокуратуру. Правоохоронці у свою чергу звернулися до суду по санкцію", - розповідає начальник місцевої служби у справах дітей Олександр Спринсян і уточнює, що в приміщення потрапили тільки після того, як поліція отримала дозвіл суду.

У службі також стверджують, що досі родина не стояла у них на обліку, тому сигналів про неналежне виконання батьківських обов'язків не надходило, а також не було можливості оглянути і оцінити умови проживання дітей, адже працівників батьки не пускали у приміщення. У той же час чиновники зазначають, що зараз вирішується питання про позбавлення прав батьків, проте все залежатиме від висновків судмедекспертизи і суду.

Крім чотирирічного сина, в сім'ї є ще троє дочок - 2008, 2012 і 2017 народження. Всі дівчатка візуально перебувають у задовільному стані.

Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків.

Пізніше депутат райради Олександр Мольченко, батько хлопчика, заявив, що неодноразово звертався до лікарів по допомогу, бо зауважив, що дитина схудла, однак ті його ігнорували. "Я вважаю, що це наслідок експериментів, які робила та медсестричка в тій лікарні", - розповів він у телефонній розмові із журналістами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2016 року у Києві жінка залишила двох малолітніх дітей самих у квартирі на дев'ять днів. В результаті хлопчик віком 1 рік і 11 місяців помер, а його сестричка, якій 2 роки 10 місяців, дивом залишилася живою.