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"Просив хлібчика і водички": на Кіровоградщині батьки морили голодом сина. Фотофакт

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У Новоукраїнці Кіровоградської області батьки морили голодом чотирирічного сина. В результаті для нормальних у його віці 16 кг хлопчик важить всього 7 кілограмів.

Від горе-родини малюка врятували правоохоронці, соціальні служби та медики, які вилучили дитину з сім'ї, пише "Кіровоградська правда".

"Ми побачили дитину в ліжечку, з голови до п'ят забруднену власними фекаліями. Він був настільки худюсінький, що серце просто розривалося. Коли їхали в лікарню, хлопчик постійно просив хлібчика і водички. Медики дістали тормозки. А в лікарні, коли в руках медсестри побачив каструлю, почав кричати. ​​Уявіть собі, наскільки він був голодний. Дівчата-сестрички - молодці, принесли хто каші, хто молочка", - розповідають свідки.

Скільки дитина недоїдала, фахівці поки сказати не можуть і чекають на результати обстеження. Разом з тим у медзакладі, куди доправили хлопчика, запевнили, що зараз його життю нічого не загрожує.

Врятований хлопчик

"Кіровоградська правда"

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Зі свого боку у службі у справах дітей виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради ситуацію коментують стримано. Там кажуть, що 9 серпня патронажний педіатр і медсестра повідомили, що під час огляду десятимісячного немовляти побачили у сім'ї в тяжкому стані іншу дитину - виснаженого чотирирічного хлопчика. Незважаючи на наполегливість медиків, госпіталізувати малюка батьки категорично відмовилися.

"Ми одразу поїхали до сім'ї, проте до будинку нас не пустили. Довелося звернутися в поліцію і прокуратуру. Правоохоронці у свою чергу звернулися до суду по санкцію", - розповідає начальник місцевої служби у справах дітей Олександр Спринсян і уточнює, що в приміщення потрапили тільки після того, як поліція отримала дозвіл суду.

У службі також стверджують, що досі родина не стояла у них на обліку, тому сигналів про неналежне виконання батьківських обов'язків не надходило, а також не було можливості оглянути і оцінити умови проживання дітей, адже працівників батьки не пускали у приміщення. У той же час чиновники зазначають, що зараз вирішується питання про позбавлення прав батьків, проте все залежатиме від висновків судмедекспертизи і суду.

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Крім чотирирічного сина, в сім'ї є ще троє дочок - 2008, 2012 і 2017 народження. Всі дівчатка візуально перебувають у задовільному стані.

Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків.

Пізніше депутат райради Олександр Мольченко, батько хлопчика, заявив, що неодноразово звертався до лікарів по допомогу, бо зауважив, що дитина схудла, однак ті його ігнорували. "Я вважаю, що це наслідок експериментів, які робила та медсестричка в тій лікарні", - розповів він у телефонній розмові із журналістами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2016 року у Києві жінка залишила двох малолітніх дітей самих у квартирі на дев'ять днів. В результаті хлопчик віком 1 рік і 11 місяців помер, а його сестричка, якій 2 роки 10 місяців, дивом залишилася живою.

Місце
УкраїнаКропивницький
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Pisantchin Antonina
Pisantchin Antonina
Я не поняла. А отец депутат райсовета? Если так, то это просто ужас!!! Лишать родительских прав таких родителей однозначно. И еще одно- а где была патронажная медсестра, соц. службы? Если люди не выполняют своих обязанностей, они должны быть уволены немедленно. А то за бумажками и бесконечными чаепитиями, детей не видно
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Асманова Елена
Асманова Елена
Pisantchin Antonina, Здравствуйте. Социальные службы не работают как следует, потому что нет над ними контроля. Пришли на роботу кофейка попили, кого-то обсудили и так с утра до вечера. Зарплата идёт четко. А в противном случае смотрят с кого содрать, чтобы получить премию. Я проработала 3 месяца, я не смогла там больше работать)))
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Красникова Мария
Красникова Мария
А считаю оборот надо делать таким бесплатно. И соц.службам ходить чаще. А говорят в стране призидент плохой, люди сами доводят себя до такого: пьют, не работают, наркоманят, избивают, насилуют, а потом все виноваты а они нет. Детей жалко.
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Асманова Елена
Асманова Елена
Красникова Мария, Я лично сама наблюдала такую картину: инспектор по провам детей пришла на роботу. Вот её день; сидит красит ресницы около часа, а потом приготовила кофе, попила. Снова достала зеркальце и корректирует брови и ещё час. Затем вышла прогулялась. В обед поела. А уж после пошла навестила семью и домой. Директор ее прикрывает, потому что друг её мамы. И таких лодарей в этих соцслужбах полно... Поэтому они ничего не знают о таких случаях.
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Погорелая Наталья
Погорелая Наталья
Даже не задумываясь садить этих мразей,а полиции в таких случаях входить и не ждать решение суда,за это время может случиться беда это же дети.А соседей у этой семьи,что нету или они слепые и глухии. Безразличие становиться нашей бедой.
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