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10 вересня • оновлено в 22:25
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/ Розслідування

Прорвуться силою? Історія з поїздкою переселенців у Луганськ отримала продовження

10.7т Читати матеріал російською

Переселенець із Донбасу депутат Рубіжанської міськради Денис Денищенко, який разом із Андрієм Шаповаловим і Антоном Волоховим анонсував поїздку до Луганська на День міста, заявив, що вважає перепустки для перетину лінії розмежування порушенням Конституції.

Про це він написав у коментарях під дописом заступниці шеф-редактора OBOZREVATEL Анни Молчанової. На питання, чи є у нього перепустка на перетин лінії розмежування для поїздки на окуповані території, Денищенко відповів: "Перепустки – це порушення Конституції. Це моя позиція".

А ось на запитання, чи буде він прориватися силою на окуповану територію, вже вирішив не відповідати.

Андрій Шаповалов, Денис Денищенко і Антон Волохов

Андрій Шаповалов, Денис Денищенко і Антон Волохов

скрін відео

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Як писав OBOZREVATEL, переселенці з Донбасу Андрій Шаповалов, Денис Денищенко і Антон Волохов записали відеозвернення, в якому заявили, що вирушать до Луганська на День міста 14 вересня.

Зазначимо, що Шаповалов – менеджер телеканалу "UA: Донбас", Денищенко – депутат Рубіжанської міськради, а Волохов – начальник управління молоді та спорту в Луганській обласній державній адміністрації. Перебування на окупованій території може бути небезпечним для представників української влади і ЗМІ.

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Тема
Блокада Донбасса
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Павленко Светлана
Павленко Светлана
Пускай идут,там их примут и с концами...долго будут родственники искать
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gotsman dawid
gotsman dawid
корочками депутатов будут себе очко закрывать
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Красавчеги!
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