Проросійське підпілля: Україні вказали, хто стоїть за схронами зброї

За закладкою в Україні схованок з нелегальною зброєю стоять колишні ветерани Антитерористичної операції на Донбассі або проросійська агентура.
Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Михайло Жирохов.
"Закладки зброї мають подвійну форму в плані того, що це закладають як люди, які прибули із зони АТО, так і проросійське підпілля, яке фінансується з Москви. Не можна це скидати з рахунків, це теж є", - зазначив Жирохов.
За його словами, відсутність інформації про подальше розслідування після виявлення подібних схронів залежить від декількох факторів.
"Тут є два моменти. Цю зброю всю знаходять за оперативною інформацією. Тобто, хтось повідомляє, просто так обходи не робляться. Приходять СБУшники і знають, де лежить ця зброя. І другий момент - навчання. Тобто наші диверсійні підрозділи таким чином вчаться. Роблять закладки, а СБУ потім їх шукають. Є моменти, коли люди реально працюють, а є, коли хочуть собі повісити медальку, наприклад", - вважає експерт.
При цьому він підкреслив, що більшість зброї з зони АТО потрапило на підконтрольні Києву території в перший рік війни.
"Це все наслідки літа 2014 року, коли було багато трофейної зброї, і зброя видавалося прямо зі складів. Тобто не було обліку цієї зброї, і вона без проблем потрапляла на мирні території", - підсумував він.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня в селі Лісна Тарновиця український військовослужбовець кинув гранату в мирних жителів.
Після цього міністр оборони Степан Полторак доручив вжити заходів, щоб не допустити незаконне вивезення зброї та боєприпасів військовослужбовцями, які залишають зону проведення Операції Об'єднаних сил.
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