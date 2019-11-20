Вигнали з квартири і незаконно затримали: адвокат розповів несподівані подробиці справи про смерть Хана

У військовому госпіталі помер боєць АТО Ігор Панов (Хан). Військового та його дружину Оксану Кавецьку жорстоко побили пізно увечері 9 листопада у під'їзді будинку. Поліція затримала сина Оксани і його друга, яких підозрюють у цьому злочині. Однак адвокат пасинка вважає, що жодних доказів у слідства не було.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Знайшли молотки і биту

У під'їзді будинку по вул. Академіка Кіпріанова у Святошинському районі Києва о 23-й годині 9 листопада на Хана і його дружину скоїли напад. Злочинці проломили їм голови. Сусіди викликали поліцію і швидку допомогу.

Ігор Панов і Оксана Кавецька Facebook Ігоря Хана

Травми були дуже серйозними, обидва постраждалих втратили свідомість. Оксана за кілька днів прийшла до тями, вона перебуває у лікарні №17. А ось Ігорю Панову лікарі від самого початку не давали жодних прогнозів. Пізніше його перевезли до військового госпіталю. Але, на жаль, медики не змогли його врятувати.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 115 замах на вбивство, і затримала сина Оксани Кавецької, що є пасинком Хана. У поліції повідомили, що в Оксани і сина того дня відбулася сварка по телефону. Потім він приходив додому і намагався навіть накинутися з кулаками на матір. Однак Хан не дозволив. Тому пізно ввечері син із приятелем підстерегли їх у під'їзді і проломили їм голови.

Ігор Панов Хан воював у 90-му батальйоні Facebook Ігоря Хана

У матеріалах справи у Реєстрі судових рішень повідомляється, що в одній із квартир під час обшуку слідчі вилучили сокиру, молоток, ніж із плямами, схожими на кров. А також одяг, теж із плямами бурого кольору. На ліжку знайшли шість планшетів із побитими екранами. А у квартирі, де проживали потерпілі, виявили биту з плямами, схожими на кров, і ніж.

У пасинка з вітчимом були напружені стосунки

Як з'ясувалося, у сина Оксани з Ханом були дуже напружені стосунки. І останнім часом він жив у друга. "Як розповідав мені підзахисний, у нього помер батько, який залишив йому квартиру. Він переписав житло на матір. А мати прописала там вітчима. А хлопця вигнали", – розповідає адвокат сина Оксани Сергій Сахнюк.

Ігор Панов Facebook Ігоря Хана

За розповідями деяких знайомих, вітчим частенько принижував пасинка, а мати весь час була на боці чоловіка. Через це у них були сварки.

"Сварки там були частими. Але питання в іншому – чи могла ця сварка перерости в побоїще? Якби ви бачили цього хлопця, то у вас виникли б сумніви, чи може він на когось напасти", – каже захисник.

Ігор Панов із Оксаною Facebook Ігоря Хана

Також адвокат вказує на те, що син нікуди не ховався. "Більше того, коли приїхала швидка, він допомагав переносити потерпілих у машину. А затримали їх незаконно вже за добу. Всі можливі знаряддя злочину знайшли у квартирі, де проживали потерпілі. Я вам кажу, що на момент вибору запобіжного заходу у слідства не було жодних доказів провини мого підзахисного. Суддя дві години сиділа у кімнаті для нарад і думала, що з цим робити. Вона ухвалила рішення про взяття під варту лише виходячи з тяжкості злочину", – каже Сахнюк.

Ігор Панов із Оксаною Facebook Ігоря Хана

Також адвокат каже, що жінка, прийшовши до тями, сказала слідчому, що не знає, хто на них напав. "Це зі слів слідчого. Тож цілком можливо, що сюжет справи може повернутися в інший бік", – підсумовує захисник.

OBOZREVATEL продовжить стежити за розслідуванням та інформуватиме своїх читачів про подальші його повороти.

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