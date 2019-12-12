Пропагандисти Путіна похвалилися приїздом до Києва: українці в гніві

Група пропагандистів російського телеканалу "Звезда", який висвітлює окупацію Донбасу, приїхала до Києва.

Відповідне відео рупори Кремля опублікували на своєму сайті, зазначивши, що візитом відповіли на запрошення президента України Володимира Зеленського, озвучене на "нормандському саміті" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Наша знімальна група летить до Києва. Пан президент Володимир Зеленський на пресконференції сам запросив журналістів у гості. Ми вирішили перевірити, чи тримає він обіцянки, чи пропустять нас через митницю. Поруч зі мною оператор у повному спорядженні – техніка й мікрофон із нашим логотипом", – розповіла інформаційна спільниця російської окупації Діана Сіразі.

У своєму сюжеті пропагандистка зізналася, що раніше її колеги вже відвідували Київ під надуманими підставами: вони брехали, що їдуть на концерт, побачення або до хворої бабусі.

Що стосується нинішнього незаконного приїзду в Україну, то, за словами Сіразі, співробітниця української митниці в аеропорту нібито навіть не запитала у росіян мету їхнього візиту до Києва.

"Ну, ось ми і в центрі Києва! Я на Майдані. Правда, поки незрозуміло – чи всім російським журналістам відкрили шлях і чи надовго це?" – уїдливо похвалилася пропагандистка відвідуванням головної площі України.

Кремлівські пропагандисти похвалилися відвідуванням Києва Скриншот відео

В аеропорту "Бориспіль" у росіян нібито навіть не запитали мету візиту Скриншот відео

Пропагандистка зняла сюжет на Майдані Скриншот відео

Українців глибоко обурила нахабна витівка глашатаїв кремлівського режиму, і вони вибухнули обуренням у соцмережах з цього приводу.

"Просто чудово."Звезда", видання Міноборони Раші. Зелю, вони тебе першим і похоронять", "А що, санкції з рашистських пропагандистів вже зняли?", "Домовилися з акредитаторами все-таки?", "Чому їм не сидиться на Росії?", "Це ж наші люди з того боку. Бурятські повстанці й шахтарі Рамзана", "У СІЗО №13 всім складом. Підстава – участь в терористичних організаціях (ОРДЛО). Незаконний перетин кордону в 2014-1017 роках", – обурюються люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський на "нормандському форматі" закликав російських пропагандистів перестати вигадувати фейки і запропонував їм приїхати в Україну, щоб побачити реальну картину життя країни.

Він також яскраво потролив топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова, зазначивши, що той "не забруднить туфлі "Бріоні", якщо для об'єктивності відвідає Україну.

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