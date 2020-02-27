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27 лютого • оновлено в 17:16
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Пропагандисти Кремля попалися на фейку про липового "героя ДНР"

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У середу, 26 лютого, на Донбасі помер терорист "ДНР" Максим Богданов "Товстий". Однак рупори пропаганди окупантів рознесли по мережі фейк про те, що він нібито загинув у бою із ЗСУ.

Брехню бойовиків викрив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "200 бригада. 26.02.20 Богданов "Товстий" Максим сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Самоліквідувався", – написав захисник України.

Повідомлення про смерть терориста

Повідомлення про смерть терориста

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Терорист Максим Богданов

Терорист Максим Богданов

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Терорист Максим Богданов

Терорист Максим Богданов

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Сторінка окупанта в соцмережі

Сторінка окупанта в соцмережі

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Він також опублікував фото терориста і повідомлення його близьких про смерть злочинця. Судячи з кадрів, у Богданова давно не було однієї ноги.

Однак через якийсь час в пабліках окупантів почали з'являтися вкидання про те, що "Товстий" нібито "загинув смертю хоробрих" в окопі під час мінометного обстрілу.

Фейк пропагандистів про загибель бойовика під час обстрілу

Фейк пропагандистів про загибель бойовика під час обстрілу

Telegram-канал Анатолія Штірліца

"Годуй вату лайном, або як орк без ноги, який самоліквідувався, стає підступно убитим українськими "карателями" міною при обстрілі. Які ж вони все-таки дятли, але вата лайно хаває нормально", – обурився військовослужбовець цинічною брехнею пропаганди терористів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лавах російських терористів на Донбасі різко зросли втрати особового складу. В паніці вони намагаються оббрехати Об'єднані сили, звинувативши їх в провокаціях. Для поширення дезінформації бойовики залучають російські ЗМІ.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ДНР
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