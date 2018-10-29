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Проломили голову: на Дніпропетровщині скоїли звірячий напад на активіста

2.1тЧитати матеріал російською

У місті Павлоград Дніпропетровської області невідомі проломили голову активісту "Національних дружин" Юрію Малімонову.

Як повідомляється на Facebook-сторінці організації, після нападу чоловік знаходиться в реанімації у критичному стані.

"Причиною нападу на Юрія стала його активна антинаркотична діяльність у місті, а саме - боротьба з наркорекламою", - стверджується в повідомленні.

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Юрій Малімонов

Юрій Малімонов

Facebook

Відзначається, що на Малімонова напали зі спини, "залили балоном очі та проломили голову кастетом, зламали щелепу".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні українському активісту спалили авто. За його словами, це сталося вночі. Машина була справною, тому він розглядає тільки версію з підпалом.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Україна
Об'єкт
Національні дружини
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Ничего страшного. Для украинских активистов голова - не самый важный орган. Рагули вполне могут обходиться и без неё.
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davidov kolya
davidov kolya
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