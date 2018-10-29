Проломили голову: на Дніпропетровщині скоїли звірячий напад на активіста

У місті Павлоград Дніпропетровської області невідомі проломили голову активісту "Національних дружин" Юрію Малімонову.

Як повідомляється на Facebook-сторінці організації, після нападу чоловік знаходиться в реанімації у критичному стані.

"Причиною нападу на Юрія стала його активна антинаркотична діяльність у місті, а саме - боротьба з наркорекламою", - стверджується в повідомленні.

Юрій Малімонов Facebook

Відзначається, що на Малімонова напали зі спини, "залили балоном очі та проломили голову кастетом, зламали щелепу".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні українському активісту спалили авто. За його словами, це сталося вночі. Машина була справною, тому він розглядає тільки версію з підпалом.