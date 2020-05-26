Прокуратура Нідерландів, яка розслідує справу про катастрофу Boeing-777 рейсу МН17 в 2014 році на Донбасі, може долучити до матеріалів заяви одного з обвинувачених, терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Про це повідомила офіційна представниця відомства Брехт'є ван де Мосдейк, передає ТАСС. Йдеться про його заяви британській газеті The Times, в яких він заявив, що відчуває "моральну відповідальність" за загибель 298 осіб на борту збитого з російського "Бука" малайзійського лайнера.

"Інтерв'ю можуть бути додані до справи, яка дуже велика і містить найрізноманітніші документи. Однак поки не ясно, чи будуть певні інтерв'ю Гіркіна використані як докази. Я не можу сказати це зараз", – сказала представник прокуратури.

Прокуратура Нідерландів може долучити до справи MH17 заяви Гіркіна

У інтерв'ю Гіркін заявив, що оскільки він командував терористами і був учасником військового конфлікту, отже, повинен морально відповідати за те, що трапилося. При цьому, за його словами, збройні формування "ДНР" не мають відношення до краху авіалайнера.

На запитання кореспондента, чи можна витлумачити його слова як визнання того, що вина лежить на російських військових, Гіркін сказав, що "люди можуть тлумачити це як хочуть".

Нагадаємо, в окружному суді Гааги 8 червня відбудеться засідання у справі про катастрофу рейсу MH17.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року. В результаті аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.

При цьому на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіня і Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.

Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, що має докази про те, що лайнер був збитий з російської установки "Бук".

Примітно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав задавати питання про те, хто збив Boeing.

Нагадаємо, в Гаазі напередодні суду по катастрофі рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.

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