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21 лютого • оновлено в 22:25
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Прокуратура нагрянула з обшуками до "Укроборонсервісу": подробиці справи

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У державному підприємстві "Укроборонсервіс" провели обшуки у справі присвоєння майна у великих розмірах.

Слідчі дії проходили за матеріалами, наданими держконцерном "Укроборонпром", повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Прокуратура нагрянула з обшуками до "Укроборонсервісу": подробиці справи

Слідство підозрює службових осіб "Укроборонсервісу" в нанесенні державі значних збитків під час здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських фунцкій.

"Зазначені посадові особи можуть бути причетні до присвоєння, розтрату та заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем", – уточнили в прокуратурі.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 (службова недбалість), частиною 4 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК.

"Укроборонсервіс" є дочірнім підприємством державної компанії "Укрспецекспорт", яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора нагрянули з обшуками в Одеський морський торговий порт і Адміністрацію морських портів у справі про масштабні зловживання.

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