Пройшов найгарячіші точки: під Києвом попрощалися з відомим ветераном АТО. Фото

У селі Вишневе (Київська область) попрощалися із загиблими ветераном АТО, колишнім бійцем батальйону спецпризначення "Чернігів" Юрієм Яценом (позивний Хаскі).
За даними чернігівського видання ЧЕlinе, церемонія відбулася 16 грудня в Храмі Вознесіння Господнього (щоб подивитися фотографії, проскрольте до кінця сторінки)
Юрій Яцен
"Юрій Яцен проживав у селі Рогізки Сновський району. Коли почалася війна, пішов добровольцем. Брав участь у військових спецопераціях на Донбасі. Юрій Яцен затримував "медового терориста" – людину, яка приносила на українські позиції мед з вибухівкою. Останнім часом Юрій проживав у Київській області. 10 грудня його збив автомобіль. Попрощатися з Юрієм приїхали рідні та побратими з усієї України", – йдеться в повідомленні.
Юрій Яцен
Facebook Юрія Яцена
Юрій Яцен народився 5 травня 1981 року в Києві. На фронті він пройшов кілька ротацій, був поранений. Після демобілізації в Києві займався проблемою реабілітації ветеранів, був учасником проекту "Друг Героя".
Похорон Юрія Яцена
ЧЕlinе
Прощання з Юрієм Яцен
ЧЕlinе
Похорон Юрія Яцена
ЧЕlinе
Юрій Яцен похорон
ЧЕlinе
Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрія Яцена збила на смерть машина 10 грудня. За роки війни він побував у найгарячіших точках і отримав важкі поранення. Пізніше став кінологом. На Донбасі ветеран знайшов кохану жінку та привіз на рідну Чернігівщину.
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