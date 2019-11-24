"Проїхав на червоний!" Українці гнівно відреагували на ДТП з Кулебою

ДТП з уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою, 24 листопада в селищі Чабани під Києвом, трапилася через неуважність чиновника.

Про подробиці аварії розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook. Він також закликав водіїв бути уважнішими на дорозі й нарвався на критику українців.

"Нажаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р. н., без постійного місця роботи, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги допустив зіткнення з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р. н., уповноваженого Президента України з прав дитини", – написав він.

ДТП з Миколою Кулебою Колаж

Крім цього, Геращенко побажав якнайшвидшого одужання всім потерпілим. А також закликав водіїв пам’ятати, що керування авто є відповідальним процесом, тож будь-які порушення Правил дорожнього руху можуть закінчитись погано для всіх учасників ДТП.

За попередньою інформацією, аварія трапилася з вини Кулеби Facebook/Антон Геращенко

"Не можна відволікатися від керування авто! Не можна їхати на червоне світло світлофора!" – підкреслив він.

Через це користувачі мережі бурхливо відреагували на пост міністра внутрішніх справ. Вони нагадали, що в мережі вже з’явилося відео, з якого чітко видно, що аварія під Чабанами, найімовірніше, трапилася саме з вини Миколи Кулеби.

Скриншот Facebook/Антон Геращенко

Скриншот Facebook/Антон Геращенко

Скриншот Facebook/Антон Геращенко

Як писав OBOZREVATEL, ДТП із уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою потрапила на камери відеоспостереження. На кадрах знято зіткнення мікроавтобуса й авто Toyota. Легкове авто, в якій, попередньо, перебував чиновник зі своїми дітьми, після удару врізалося у відбійник.

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