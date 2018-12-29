Проходи України через Керченську протоку: Полторак пояснив причину

Якщо Україна не пройде Керченською протокою, то це означатиме відмову від своєї території.
Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, зазначивши, що ні в кого немає сумніву, що частина Азовського моря є українською територією, передає РБК-Україна.
"Через провокації РФ Україні не вдалося пройти протокою. Якщо ми не пройдемо Керченською протокою, то це означатиме, що ми відмовляємося від своєї території", — сказав він.
Полторак також раніше заявляв, що кораблі України продовжать ходити через Керченську протоку і 20, і 30, і 100 разів, оскільки мають на це повне право.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна.
На борту було шестеро поранених, 24 українці стали військовополоненими РФ. 28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.
19 грудня стало відомо, що Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку із залученням міжнародних партнерів.