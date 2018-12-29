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Проходи України через Керченську протоку: Полторак пояснив причину

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Якщо Україна не пройде Керченською протокою, то це означатиме відмову від своєї території.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, зазначивши, що ні в кого немає сумніву, що частина Азовського моря є українською територією, передає РБК-Україна.

"Через провокації РФ Україні не вдалося пройти протокою. Якщо ми не пройдемо Керченською протокою, то це означатиме, що ми відмовляємося від своєї території", — сказав він.

Полторак також раніше заявляв, що кораблі України продовжать ходити через Керченську протоку і 20, і 30, і 100 разів, оскільки мають на це повне право.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Проходил мимо
Проходил мимо
Хохлики, вы будете проходить по керченскому проливу только по установленному Россией регламенту, галс влево, галс вправо.. ну вы уже знаете чем закончилось.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
А пожалста, новых камикадзе если наберете.
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
опять не сбыточные обещания, прям как оваков. Сам же знает что никто никуда не пройдет, а только с российским лоцманом, и все равно брешет
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