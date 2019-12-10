Головна Новини
10 грудня • оновлено в 15:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Проєкт має труднощі": Тука прояснив ситуацію із зупинкою "Миротворця"

2.2т
Читати матеріал російською

Зупинка роботи сайту "Миротворець" не є наслідком втручання держави у діяльність центру.

Про це розповів у ефірі ObozTV колишній заступник міністра тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, ресурс останнім часом має проблеми з фінансуванням.

"Я сподіваюся, що роботу ресурсу буде відновлено. Сподіваюся, це відбудеться сьогодні", – заявив ексчиновник.

За його словами, за останні пару місяців "волонтерський проєкт зазнає певних труднощів фінансового забезпечення діяльності". Зокрема йдеться про оренду серверів, яку треба постійно оплачувати.

"Всі ці роки діяльність центру підтримувалась виключно благодійною допомогою. Зараз певні люди, які допомагали всі ці роки, почали робити пропозиції, я б так дуже обережно сказав, щоб волонтери з групи "Миротворець" координували свою діяльність з однією з політичних партій. На це було дано категоричну відмову, і зараз здійснюється пошук людей, які б погодилися надавати фінансову підтримку діяльності", – пояснив Тука.

Новини
"Вона зробила нам дуже боляче!" Заступниця головреда Cosmopolitan, яка образила Героя, загриміла у "Миротворець"

Колишній заступник міністра також зазначив, що атаки на "Миротворець" відбуваються постійно з 2014 року, бо "сам факт існування цього ресурсу дратує велику кількість людей не тільки всередині нашої країни, а й поза межами".

"Можу запевнити, що нинішня заява про тимчасове закриття роботи не є наслідком втручання держави в діяльність центру", – додав він.

"Проєкт має труднощі": Тука прояснив ситуацію із зупинкою "Миротворця"

Як повідомляв OBOZREVATEL, проєкт "Миротворець" оголосив, що 10 грудня о 18:00 "на радість бойовикам" повністю зупинить роботу своїх серверів. На "Миротворці" наголосили, що припинення роботи затягнеться не більше ніж на дві години.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Тег
сайт Миротворець
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
10
Смішно
2
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Лысая Тука размазывает коричневое в шальварах и убеждает всех, что цэ шоколад. Какие финансовые трудности? Арендовать сервер, чтоб на нем хостить эту помойку стоит сущие копейки. Тат и скажи, что получили сверху по рогам, чтоб эту вонючую яму закрыли.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Фу. А то я уже начал переживать - вдруг не успею попасть в списки уважаемых люде (за редким исключением). Мало уважаемые "активисты" и "патрыоты" скиньтесь на помощь сайту СМСками!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий, опечатка. Читать "людей".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги