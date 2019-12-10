"Проєкт має труднощі": Тука прояснив ситуацію із зупинкою "Миротворця"

Зупинка роботи сайту "Миротворець" не є наслідком втручання держави у діяльність центру.

Про це розповів у ефірі ObozTV колишній заступник міністра тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, ресурс останнім часом має проблеми з фінансуванням.

"Я сподіваюся, що роботу ресурсу буде відновлено. Сподіваюся, це відбудеться сьогодні", – заявив ексчиновник.

За його словами, за останні пару місяців "волонтерський проєкт зазнає певних труднощів фінансового забезпечення діяльності". Зокрема йдеться про оренду серверів, яку треба постійно оплачувати.

"Всі ці роки діяльність центру підтримувалась виключно благодійною допомогою. Зараз певні люди, які допомагали всі ці роки, почали робити пропозиції, я б так дуже обережно сказав, щоб волонтери з групи "Миротворець" координували свою діяльність з однією з політичних партій. На це було дано категоричну відмову, і зараз здійснюється пошук людей, які б погодилися надавати фінансову підтримку діяльності", – пояснив Тука.

Колишній заступник міністра також зазначив, що атаки на "Миротворець" відбуваються постійно з 2014 року, бо "сам факт існування цього ресурсу дратує велику кількість людей не тільки всередині нашої країни, а й поза межами".

"Можу запевнити, що нинішня заява про тимчасове закриття роботи не є наслідком втручання держави в діяльність центру", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проєкт "Миротворець" оголосив, що 10 грудня о 18:00 "на радість бойовикам" повністю зупинить роботу своїх серверів. На "Миротворці" наголосили, що припинення роботи затягнеться не більше ніж на дві години.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся