"Продавав старі дані": експерт з кібербезпеки розповів про гучне затримання хакера Sanix

Український хакер під ніком "Sanix", якого СБУ затримала за викрадення 773 мільйонів адрес електронної пошти, продавав старі бази під виглядом нових.

Про це заявив експерт з кібербезпеки Єгор Папишев, передає AIN.ua. За його словами, Sanix не міжнародний хакер, а звичайний шахрай, навіть не має відношення до злому.

"Sanix – не хакер, і продавав він не скільки бази, скільки сфабриковані з давно доступних (і тому не стоять нічого) зливів масиви, видаючи їх за результати нових зломів відомих ресурсів. Інші хакери купували у нього ці масиви, потім бачили, що це – просто насичені даними зі старих і відпрацьованих дампів "ляльки", і вимагали повернути гроші", – заявив він.

затримання Sanix СБУ

Папишев сказав, що в даркнеті таких шахраїв чимало і їх зазвичай блокують, що сталося і з Sanix.

"Оскільки на торгових майданчиках в даркнеті таких "умільців", охочих до легких грошей вистачає, то за скаргою їх просто банять. Що і сталося зі згаданим в новини Sanix. Це – просто шахрай, який до зломів не має відношення. Він навіть не торгував значущими серйозними масивами вкраденої приватної інформації", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ затримала хакера під ніком "Sanix", який, за словами ЗМІ, викрав найбільше особистих даних в історії.

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