На днях, в результате упорной и кропотливой работы, а также проведения комплекса слаженных оперативно-розыскных мероприятий Национальной полицией Украины была остановлена преступная деятельность международной, транснациональной группы, которая в течении длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику.
Организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники, гражданка Украины, 1970 г.р., и ее сын, гражданин Украины, 1992 г.р.
В группу также входили трое граждан КНР и два украинца.
За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины.
Другими словами, они продавали детей, рождённых украинскими женщинами за Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорождёнными.
Услуги посредников по рождению ребенка в Украине потенциальным родителям стоили примерно 50 тыс. долларов США.
Клиентов искали как правило среди граждан КНР - одиноких мужчин определенной ориентации, желающих родить ребенка в Украине методом искусственного оплодотворения с помощью услуг донора и суррогатной матери.
После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена.
В дальнейшем, гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по проверке еще 140 граждан КНР на предмет причастности к покупке новорожденных детей в Украине с нарушением действующего законодательства.
Реальное количество рожденных в Украине и вывезенных за ее пределы младенцев еще предстоит установить.
Однако полиция приложит все усилия, чтобы этого больше не повторилось!
Дело в том, что полноценного регулирования такой сферы как суррогатное материнство в Украине на сегодняшний день не существует.
Но оно и прямо не запрещено законом, и потому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариального удостоверения такого договора не нужно!
Однако продажа новорождённого дитя есть полный состав преступления, предусмотренного статьи 149 Криминального Кодекса - торговля людьми.
Украина не должна быть полулегальной площадкой для торговли детьми!
Для этого необходим раз и навсегда урегулировать вопрос: разрешено или запрещено у нас суррогатное материнство и если разрешено, то как оно должно быть урегулировано Законом.
Если да, то необходимо принимать закон о суррогатном материнстве, в котором предусмотреть необходимые меры для защиты прав и интересов всех сторон и главное – новорождённого ребенка.
Если нет, тогда запретить в принципе суррогатное материнство, предусмотрев прямую ответственность за такое деяние.
Что касается вышеуказанной преступной группы, торговавшей рожденными в Украине младенцами, то по факту ее деятельности открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Криминального кодекса Украины, злоумышленникам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Хочу выразить благодарность сотрудникам Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве, сотрудникам управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве, а также всем полицейским, прокурорам и судьям, которые сделали возможным документирование и задержание этой группы торговцев новорождёнными.
Также выражаю благодарность китайским правоохранителям, которые помогли провести эту масштабную операцию по пресечению международной преступной группы.
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