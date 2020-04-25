На днях, в результате упорной и кропотливой работы, а также проведения комплекса слаженных оперативно-розыскных мероприятий Национальной полицией Украины была остановлена преступная деятельность международной, транснациональной группы, которая в течении длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику.

Организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники, гражданка Украины, 1970 г.р., и ее сын, гражданин Украины, 1992 г.р.

В группу также входили трое граждан КНР и два украинца.

За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины.

Другими словами, они продавали детей, рождённых украинскими женщинами за Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорождёнными.

Услуги посредников по рождению ребенка в Украине потенциальным родителям стоили примерно 50 тыс. долларов США.

Клиентов искали как правило среди граждан КНР - одиноких мужчин определенной ориентации, желающих родить ребенка в Украине методом искусственного оплодотворения с помощью услуг донора и суррогатной матери.

После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена.

В дальнейшем, гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по проверке еще 140 граждан КНР на предмет причастности к покупке новорожденных детей в Украине с нарушением действующего законодательства.

Реальное количество рожденных в Украине и вывезенных за ее пределы младенцев еще предстоит установить.

Однако полиция приложит все усилия, чтобы этого больше не повторилось!

Дело в том, что полноценного регулирования такой сферы как суррогатное материнство в Украине на сегодняшний день не существует.

Но оно и прямо не запрещено законом, и потому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариального удостоверения такого договора не нужно!

Однако продажа новорождённого дитя есть полный состав преступления, предусмотренного статьи 149 Криминального Кодекса - торговля людьми.

Украина не должна быть полулегальной площадкой для торговли детьми!

Для этого необходим раз и навсегда урегулировать вопрос: разрешено или запрещено у нас суррогатное материнство и если разрешено, то как оно должно быть урегулировано Законом.

Если да, то необходимо принимать закон о суррогатном материнстве, в котором предусмотреть необходимые меры для защиты прав и интересов всех сторон и главное – новорождённого ребенка.

Если нет, тогда запретить в принципе суррогатное материнство, предусмотрев прямую ответственность за такое деяние.

Что касается вышеуказанной преступной группы, торговавшей рожденными в Украине младенцами, то по факту ее деятельности открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Криминального кодекса Украины, злоумышленникам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Хочу выразить благодарность сотрудникам Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве, сотрудникам управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве, а также всем полицейским, прокурорам и судьям, которые сделали возможным документирование и задержание этой группы торговцев новорождёнными.

Также выражаю благодарность китайским правоохранителям, которые помогли провести эту масштабную операцию по пресечению международной преступной группы.

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