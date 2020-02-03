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3 лютого • оновлено в 20:45
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Продати собаку: скандальний "слуга" Брагар зібрався в гості до пенсіонерки

1.4т
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Пенсіонерка Любов Колюча чекає в гості нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара, який радив їй продати собаку і оплатити комуналку.

Як сказано в сюжеті ТСН, обурені односельці хочуть, щоб 25-річний політик приїхав і сам подивився, як вони живуть.

За словами самої пенсіонерки, вона чекає нардепа в гості. Брагар вже дзвонив їй і пообіцяв відвідати.

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Напередодні в "Слугу народу" розповіли, що не планують карати нардепа за скандальну заяву, оскільки йому "досить громадського осуду".

Брагар зібрався в гості до пенсіонерки з собакою

Брагар зібрався в гості до пенсіонерки з собакою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці, яка дзвонила у студію, продати собаку, якщо він елітної породи, за рахунок сплати комунальних платежів.

  • Українці висміяли заяву народного депутата і створили масу фотожаб і мемів з приводу "собачого" скандалу у президентській партії.

  • В результаті Брагару довелося виправдовуватися, а його колегам по фракції "Слуга народу" – вибачатися за його витівки.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Євген Брагар
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Там уже Кива побывал. А вообще Брагар молодец - журналистам работы подкинул, а также теперь на всякие шоу теперь будут звонить и провоцировать неудобными вопросами.
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