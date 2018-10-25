Проблема з мозком: адвокат озвучив страшний діагноз Зайцевої

У Олени Зайцевої, обвинуваченої у смертельній ДТП на Сумській у Харкові, виявлена ​​посттравматична енцефалопатія головного мозку.

Таку заяву зробив адвокат Зайцевої Євген Мельниченко, передає "Укрінформ". Діагноз нібито поставили лікарі СІЗО.

"Діагноз Зайцевої встановили лікарі в СІЗО. У неї посттравматична енцефалопатія головного мозку... У Зайцевої спостерігається підвищення тиску, і вона потребує обстеження у невропатолога. Такого фахівця у СІЗО немає", - сказав правозахисник.

Він запевняє, що можливість для Зайцевої брати участь у судових засіданнях залежить від її стану.

Олена Зайцева

Відзначимо, комісія, створена обласним Управлінням охорони здоров'я, за результатами оглядів фахівцями та додаткових обстежень, зроблених 22 жовтня, прийшла до висновку, що жодних протипоказань для перебування Олени Зайцевої в умовах слідчого ізолятора немає.

Як писав OBOZREVATEL, 18 жовтня у центрі Харкова сталася кривава ДТП. Позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. У результаті аварії 5 осіб загинули, ще одна людина померла в лікарні, 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.

За словами одного зі свідків, на момент ДТП обидва підозрюваних перевищували швидкість. 7 лютого стало відомо, що "зникли" згадки про опіати, які були виявлені в організмі Зайцевої після аварії з обвинувального акта.

Нещодавно Зайцева була помічена на вулицях Харкова, і, як з'ясувалося потім, дівчину начебто вивозили на обстеження у клініку.