Привласнив гроші для ЗСУ: топ-чиновник "Укроборонпрому" попався на мільйонній розтраті

Військова прокуратура Сумської гарнізону повідомила про підозру в розтраті з держбюджету майже 1 мільйона гривень керівнику одного з підприємств концерну "Укроборонпром".

Йдеться про ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів", інформує прес-служба відомства.

Слідство встановило, що директор держпідприємства в 2019 році розтратив, а посадові особи ТОВ привласнили бюджетні кошти в сумі 917 726 грн, призначені для виготовлення озброєння для військовослужбовців ЗСУ.

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Так, у лютому 2019-го Міністерство оборони і "Державний НДІ хімічних продуктів" уклали договір на поставку 600 одиниць військових засобів ураження на суму понад 12 млн гривень. Після цього директор держпідприємства уклав договір із керівництвом приватного товариства, яке не могло виготовити та поставити необхідне озброєння.

У серпні правоохоронці провели 25 обшуків на підприємствах і військових представництвах, під час яких було вилучено необхідну дозвільну документацію, чорнові записи тощо.

Наразі тривають подальші слідчі дії. У прокуратурі додали, що санкція ч. 4. ст. 191 ККУ передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Обшук vppnr.gp.gov.ua

Обшук vppnr.gp.gov.ua

Обшук vppnr.gp.gov.ua

Обшук vppnr.gp.gov.ua

Обшук vppnr.gp.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що працівник підприємства "Укроборонпром" передавав секретні дані в Росію.

До цього стало відомо, що в Раді хочуть ліквідувати концерн "Укроборонпром".

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