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10 лютого • оновлено в 07:57
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Привезли на цвинтар: водій поплатився за кричущий інцидент з дітьми загиблого АТОвця

40.4т
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В Умані водій маршрутки вигнав з автобуса дітей загиблого українського солдата Дмитра Пожарського, за що його показово покарали.

Про кричущий інцидент, що стався 7 лютого, розповіли в пресслужбі Всеукраїнського об'єднання "Свобода" в Facebook.

Діти загиблого АТОвця показали чоловіку посвідчення, які гарантують безкоштовний проїзд в маршрутці. Проте водій не захотів їх везти і вигнав з автобуса, а пасажири навіть не заступилися за неповнолітніх.

Водія в Умані провчили за дітей загиблого АТОвця

Водія в Умані провчили за дітей загиблого АТОвця

В результаті уманські свободівці знайшли перевізника та пояснили ситуацію. Водія, який скоїв негідний вчинок, звільнили та змусили публічно вибачитися перед родиною Пожарського біля його могили на цвинтарі.

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"Ситуація, яка відбулася, ганебна. Хамство водія до дітей є негідною поведінкою як професіонала, так і взагалі людини. Мені дуже прикро, що люди досі не розуміють ціну мирного життя. Це вже не перший випадок такого відношення водіїв до родин загиблих у російсько-українській війні. Але ми не дозволимо таку поведінку. Нехай це стане уроком для всіх водіїв", – підкреслив депутат від ВО "Свобода" Сергій Яремчук.

У мережі жорстко відреагували на інцидент в Умані. Користувачі прийшли до висновку, що така людина нічого не зрозуміє, проте подякували тим, хто втрутився, за небайдужість.

"Дякую за небайдужість! Прикро за людей у маршрутці", "Якщо є документи, то якого дідька треба було йому", "Побільше таких покарань", – відреагували користувачі.

Привезли на цвинтар: водій поплатився за дітей загиблого АТОвця

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві водій маршрутки накинувся на дитину з міні-велосипедом, через що розгорівся скандал.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
"СВОБОДА"
Місце
Україна
Теги
скандали водій маршрутки АТО

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