Привезли на цвинтар: водій поплатився за кричущий інцидент з дітьми загиблого АТОвця

В Умані водій маршрутки вигнав з автобуса дітей загиблого українського солдата Дмитра Пожарського, за що його показово покарали.

Про кричущий інцидент, що стався 7 лютого, розповіли в пресслужбі Всеукраїнського об'єднання "Свобода" в Facebook.

Діти загиблого АТОвця показали чоловіку посвідчення, які гарантують безкоштовний проїзд в маршрутці. Проте водій не захотів їх везти і вигнав з автобуса, а пасажири навіть не заступилися за неповнолітніх.

Водія в Умані провчили за дітей загиблого АТОвця

В результаті уманські свободівці знайшли перевізника та пояснили ситуацію. Водія, який скоїв негідний вчинок, звільнили та змусили публічно вибачитися перед родиною Пожарського біля його могили на цвинтарі.

"Ситуація, яка відбулася, ганебна. Хамство водія до дітей є негідною поведінкою як професіонала, так і взагалі людини. Мені дуже прикро, що люди досі не розуміють ціну мирного життя. Це вже не перший випадок такого відношення водіїв до родин загиблих у російсько-українській війні. Але ми не дозволимо таку поведінку. Нехай це стане уроком для всіх водіїв", – підкреслив депутат від ВО "Свобода" Сергій Яремчук.

У мережі жорстко відреагували на інцидент в Умані. Користувачі прийшли до висновку, що така людина нічого не зрозуміє, проте подякували тим, хто втрутився, за небайдужість.

"Дякую за небайдужість! Прикро за людей у маршрутці", "Якщо є документи, то якого дідька треба було йому", "Побільше таких покарань", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві водій маршрутки накинувся на дитину з міні-велосипедом, через що розгорівся скандал.

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