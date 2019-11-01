Дітей катували і ґвалтували: прокуратура взялася за скандальний притулок в Одесі

За фактами катувань та інших порушень прав неповнолітніх у притулку "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" (раніше – "Світанок") в Одесі відкрито кримінальне провадження.

Справу веде поліція Одеської області і Держбюро розслідувань, передає прес-служба Генпрокуратури.

"Хід досудового розслідування про порушення прав вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації в Одеській області взято на контроль Генеральною прокуратурою", – сказано в повідомленні.

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"Ця перевірка дозволить встановити об'єктивні обставини, причини скоєння нелюдських дій, виявити винних осіб і якомога швидше направити справу в суд", – заявив заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Відзначається, що йдеться про побиття дітей, причому не тільки з боку вихователів Центру, а й співробітників правоохоронних органів, а також приниження, насильство над неповнолітніми.

Провадження відкриті за ч.1 ст. 127 (катування), ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), ч.3 ст. 152 (сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство відносно неповнолітньої особи), ч.2 ст. 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації" до 2018 року називався притулком "Світанок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня поліцейська, яка зі скандалом пішла з патрульної поліції, Зоя Мельник розповіла в мережі про страшні знущання над вихованцями одеського притулку "Світанок".

Незабаром перевірка знайшла порушення в умовах утримання дітей – у загальних просторах не було камер спостереження, а на вікнах були встановлені ґрати.

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