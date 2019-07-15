Прикрив побратимів від вибуху: історія героїчної загибелі "Фугаса" на Донбасі

4 липня у лікарні міста Курахове помер 25-річний Едуард Лобода (позивний "Фугас"), який служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

Напередодні він підірвався на встановленій ворогом міні російського виробництва, оснащеній найсучаснішими датчиками руху.

Що відомо про героя, який віддав життя, аби врятувати побратимів – у матеріалі OBOZREVATEL.

Едуард Лобода Facebook

"Разом із побратимами Едуард Лобода забезпечував прикриття проміжків, де передбачалася дія диверсійно-розвідувальних груп противника. Протягом останнього місяця противник невеликими групами проникав у Мар’їнку, встановлюючи міни на маршрутах, якими пересувались як військові, так і цивільні. Група військових, яку очолював старший солдат Лобода, обрала правильний рубіж для протидії, що дозволило унеможливити проникнення ворожих диверсантів", – так розповідають про обставини, які передували загибелі "Фугаса", у 24 ОМБр.

Але група Лободи таки наштовхнулася на залишений ворогом "подарунок". Тоді, зазначають у бригаді, Едуард врятував своїм побратимам життя, прикривши їх від вибуху і прийнявши весь удар на себе.

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Внаслідок потужного вибуху Едуардові відірвало кінцівки. З надскладними травмами його було доправлено до лікарні.

Боєць дуже хотів жити. За ніч його серце 5 разів зупинялося – і кожного разу курахівським лікарям вдавалося запустити його знову. А в Дніпрі, у лікарні імені Мечникова, група найкращих хірургів усю ніч чекала, доки пораненого воїна вдасться стабілізувати й доправити до них. Не дочекалися. На ранок хлопець помер.

Едуард Лобода народився 2 січня 1994 року у селі Підопригори Лебединівського району Сумської області. Після закінчення школи вступив до Сумського університету на історичний факультет. Втім, не закінчив його.

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"З Едуардом я знайомий із 2014 року. Познайомився з ним в університеті, звідки його після другого курсу відрахували. Він після того на крановщика вивчився. У нас було багато спільних знайомих. Здружилися на фоні схожих інтересів… А до цього він з літа 2016 року воював у Добровольчому українському корпусі. Рвався ще з самого початку війни, але не міг – через певні сімейні обставини, про які говорити я не маю права. Я ж прийшов у ДУК влітку 2017-го. З Едом ми повоювали під шахтою Бутівка, що біля Авдіївки… Починав він свій бойовий шлях до речі якраз у Мар'їнці. Там само, де загинув", – згадує близький друг і побратим загиблого воїна, Владислав (позивний "Вермахт").

Він був у складі групи, яку врятував "Фугас". Про обставини загибелі друга говорить стримано:

"Він дуже багатьох із нас врятував. Дуже. І це не просто гарні слова".

Ще один побратим "Фугаса", боєць ДУК Михайло, згадує: до них у підрозділ Едуард прийшов разом із другом з позивним "Каспер". Після підготовки на базі ДУК у Новогродівці Донецької області, восени 2016-го, вони потрапили до мінометного підрозділу. Але молодим та гарячим хлопцям на позиціях цього підрозділу замало було нечастих прямих контактів із ворогом – тож обоє попросилися перевестися у піхоту. Так потрапили до 1 роти імені капітана Воловика. Саме тоді для Фугаса почалася справжня війна: він потрапив до Мар’їнки, на позицію, від якої до росіян було всього 200-250 м.

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"Там постійні бої у них були. "Фугас" взагалі не любив, коли було тихо. Він дуже погано сприймав оці всі "перемир’я" – бо ж які перемир’я можуть бути з ворогом, який прийшов на нашу землю?.. Тож він постійно щось робив, щось вигадував. Він був неймовірним самородком у мінно-саперній справі. І часто тоді ходив встановлювати розтяжки на таємних стежках, якими росіяни та сепари заходили… Якось "Каспер" із дому привіз два маскувальні білі халати, вони їх одягли – і пішли встановлювати розтяжки. Дорогою провалилися під лід, вилізли і, попри те, що були наскрізь мокрі, на морозі виконали роботу – і лише тоді повернулися", – згадує Михайло.

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Таких історій у пам’яті всіх, хто знав Едуарда, – безліч. "Це був 2016 рік. Ми були в одному селі. Нас зі 152-х обстрілювали росіяни. Тоді й цивільні постраждали, і 6 чи 7 будинків були повністю зруйновані… Снаряди падали вище від нас метрів на 100. Ми спершу в одній із хат ховалися, а потім, коли там почала падати стеля, – перебігли у льох. А "Фугас" у той час лишався на позиціях, метрів за 150 – але ні ми до нього, ні він до нас дістатися тоді не могли. Ми не розуміли, чи це артпідготовка перед наступом, чи щось інше… Не знали, що з "Фугасом", який лишився сам-один… Коли все стихло, він прийшов – одночасно збуджений, стомлений і схвильований. Розповів, що бачив, як будинки розсипалися під снарядами – і не знав, що з нами… Казав: я не знав, що мені тут одному робити, як їх стримувати, якщо підуть у наступ…", – продовжує Михайло.

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У 2017-му "Фугас" перейшов в інший підрозділ ДУКу – РТГ "Сапсан". У її складі воював у Пісках. Тісно співпрацював там із бійцями 80 окремої десантно-штурмової бригади. Чимало бійців цього підрозділу досі згадують молодого відчайдуха-добровольця.

Побратими кажуть: Едуард був закоханий у зброю. Міг стріляти з будь-чого. Але найбільше любив АГС (автоматичний станковий гранатомет. – Ред.). А ще – чудово малював і грав на гітарі. Був дуже життєрадісним, компанійським й абсолютно неконфліктним. І ніколи не думав ні про нагороди, ні про славу, ні про власну безпеку. "Універсал. Природжений воїн. Боротьба була у нього, напевно, в крові", – додає Михайло.

"Едуард" на війні був як риба у воді. Можна сказати, що він на своєму місці перебував. Його захоплення перейшло у професію – і він був майстром своєї справи. Природжений сапер, який навчився всього сам. Як воїн, "Фугас" ішов першим і повертався останнім. Не боявся брати відповідальність на себе в тих ситуаціях, коли це потрібно було", – розповідає його друг Владислав.

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За роки війни "Фугас" не раз опинявся за крок до загибелі. "Були моменти, коли те, що він лишився живим, – здавалося справжнім дивом. Мав ще жити…", – каже Михайло.

3 липня дива для Едуарда вже не сталося. Медики, які його евакуювали, розповідали: приходячи до тями, маючи криваве місиво на місці рук та ніг, він цікавився лиш тим, як хлопці, чи всі лишилися живі.

Неймовірна воля до життя і надзусилля медиків дозволили Едуардові протриматися ще добу. Але зрештою його серце не витримало. Він помер за лічені хвилини до того, як до нього приїхала мама.

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Дивовижно, але про те, яким насправді був її син, жінка дізналася лише після його загибелі – з розповідей побратимів. Едуард не любив розповідати про війну вдома. Він навіть воювати поїхав, нічого не сказавши матері. Зізнався лише за декілька днів. Аби вона не переживала – сказав, що ремонтує машини на тиловій базі.

"А потім привіз додому медаль "За оборону Авдіївки". Мама його й запитує: "Сину, а що – тобі медаль дали за те, що ти в тилу сидів?" Він промовчав, розвернувся і пішов. Вона абсолютно нічого не знала. Аж доки друзі не приїхали і не почали розказувати, яким насправді був її син", – згадує Михайло.

"Фугас" не встиг створити власну сім’ю. Але зустрів своє справжнє кохання – Катерину. За декілька днів до загибелі він познайомив кохану з батьками.

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"З Катериною Ед познайомився на Різдво. 29 червня привіз її до себе додому, познайомити з батьками. Тоді всі родичі посходилися, брат приїхав... Ніколи так не збиралися, а тут – наче відчували... 1 липня вони бачилися востаннє. "Фугас" поїхав у Костянтинівку, Катерина – у Вінницю...Там дуже палке кохання було. Вона йому навіть листи паперові писала. Їх зараз ніхто не пише... В одному з листів намалювала воїна з дівчиною. Едуард його завжди з собою носив", – розповідає Михайло.

"Останній радісний день", – підписала це фото мама полеглого героя, Віра Лобода Facebook

6 липня пара мала святкувати пів року стосунків. Натомість Катерина разом із батьком приїхала на похорони коханого.

"Дякую, за те, що був у моєму житті. Ти кохав, і був коханим, я була щаслива з тобою, по-справжньому. Ти назавжди в моєму серці та пам'яті. Так багато мрій здійснили разом, але і ще стільки планували... Кохаю тебе, милий. Слава Україні!" – написала дівчина у Facebook.

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"Він збирався воювати до перемоги. Мама, звісно, пробувала його відмовляти, але він казав: "Я буду з хлопцями до кінця!" – і разом із групою, з якою воював із 2016-го в ДУК, пішов у 24 бригаду. І так і вийшло: він реально був із ними до кінця. Це був воїн. Без сентиментів, без балабольства, без жалю до себе. Він просто воював проти тих, хто прийшов на нашу землю зі зброєю", – каже Михайло.

І робив це до останнього подиху.

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