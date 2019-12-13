"Припустився великої помилки": полковник ЗСУ вибачився за реінтеграцію з "Л/ДНР"

Начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил полковник Олексій Ноздрачов, який заявив, що ЗСУ нібито готові до реінтеграції з військовими Росії та терористами "Л/ДНР", вибачився за свої слова.

Відеозвернення до українців він опублікував на своїй сторінці в Facebook. Ноздрачов зізнався, що припустився великої помилки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану)

"Я припустився великої помилки, некоректно висловившись щодо ветеранів і військовослужбовців, що виконують завдання в боротьбі з російською агресією. Я відверто помилився в своїх висловлюваннях і прошу мені вибачити цю помилку. Я абсолютно не висловлював позицію керівництва Збройних Сил України, це моя вина і я її усвідомлюю", – заявив Ноздрачов.

Також полковник додав, що готовий понести покарання.

"Моя особиста позиція патріотична і підтверджена діями з перших днів війни. Сказане мною не є відображенням того, що я хотів донести. Мені шкода за цю помилку, прошу вибачення", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ноздрачев заявив, що ЗСУ готові до реінтеграції з військовими Росії та терористами "Л/ДНР", але ветерани не готові до такого.

Генштаб призначив службове розслідування.

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