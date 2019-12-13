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13 грудня • оновлено в 10:01
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/ Розслідування

"Припустився великої помилки": полковник ЗСУ вибачився за реінтеграцію з "Л/ДНР"

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Начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил полковник Олексій Ноздрачов, який заявив, що ЗСУ нібито готові до реінтеграції з військовими Росії та терористами "Л/ДНР", вибачився за свої слова.

Відеозвернення до українців він опублікував на своїй сторінці в Facebook. Ноздрачов зізнався, що припустився великої помилки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану)

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"Я припустився великої помилки, некоректно висловившись щодо ветеранів і військовослужбовців, що виконують завдання в боротьбі з російською агресією. Я відверто помилився в своїх висловлюваннях і прошу мені вибачити цю помилку. Я абсолютно не висловлював позицію керівництва Збройних Сил України, це моя вина і я її усвідомлюю", – заявив Ноздрачов.

Також полковник додав, що готовий понести покарання.

"Моя особиста позиція патріотична і підтверджена діями з перших днів війни. Сказане мною не є відображенням того, що я хотів донести. Мені шкода за цю помилку, прошу вибачення", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ноздрачев заявив, що ЗСУ готові до реінтеграції з військовими Росії та терористами "Л/ДНР", але ветерани не готові до такого.

Генштаб призначив службове розслідування.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Petrov Valery
Petrov Valery
А это настоящий полковник? Больше похож на жертву изнасилования.
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2
0
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Поставили его нацики в стойло.... Рядом к другой скотине...
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Питон Каа
Питон Каа
А мы еще и удивлялись как кадровую украинскую армию метелили по котлам вчерашние шахтеры, таксисты и трактористы... Они же просто трусы.
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