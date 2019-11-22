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22 листопада • оновлено в 10:53
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/ Розслідування

"Принцеси теж ..." Цимбалюк зганьбив Захарову через крадіжку унітазів із кораблів ВМСУ

5.7т
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Український журналіст Роман Цимбалюк публічно присоромив спікера МЗС Росії Марію Захарову за спробу виправдати розграбування кораблів ВМС ЗСУ.

Він затролив її за їдку фразу про зникнення санвузлів з військових суден в ефірі свого відеоблогу на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема під час брифінгу Захарова єхидно зауважила, що не розуміє, як боєздатність українських військових кораблів залежить від наявності там сантехніки.

Захарова та Цимбалюк

Захарова та Цимбалюк

"Дивно, чому представник такого важливого відомства не розуміє, наскільки важливі туалети. Бо уявіть, що буде, якщо в такій чудовій будівлі, як МЗС РФ на Смоленській площі, однієї чудової миті закриють усі туалети. Ну, вони, звісно, можуть ходити на площу перед цією будівлею, але, як-то кажуть, вийде конфуз. Не дуже це дипломатично. А в нашому випадку теж ситуація схожа. Людина так влаштована. Ви знаєте, що принцеси теж..." – відповів Цимбалюк скандальній росіянці.

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Крім того, він наголосив, що дії російських окупантів вкотре продемонстрували їхню дикість і нецивілізованість, та не втратив можливість покепкувати з агресорів.

"Тут у Росії трапилася така новина, що в одній зі шкіл Російської Федерації вперше за 150 років відкрили туалет не на вулиці. Можливо, ці унітази якраз туди і встановили. Якщо говорити серйозно, то зрозуміло, що таким кроком РФ демонструє, що вони навіть у дрібницях продовжуватимуть гадити Україні", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Повернення українських кораблів Росією російська пропаганда
Особи
Роман Цимбалюк Марія Захарова
Місце
Україна
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я вот тоже не понимаю, зачем на государственном уровне заниматься таким примитивным троллингом? Ладно Цимбалюк, у него работа такая, но ведь и депутаты с министрами, и украинские СМИ тоже дружно подхватили этот унылый фейк! А ведь достаточно посмотреть видео, на котором предусмотрительные русские посекундно задокументировали акт сдачи-приёмки катеров и буксира, чтобы даже йододефицитному ёжику стало понятно, что это фейк. Унитазы на месте, плафоны на месте, всё выглядит вполне прилично. Вооружение сняли, да, но это и не скрывалось. Ну, и пробоины. Но в этом отношении больше вопросов не к россиянам, а к тем украинцам, которые снабдили эти катера такой "замечательной" бронёй, сквозь которую обычная болванка проходит, как сквозь картонку.
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Хо Хол
Хо Хол
Ш. Олег, Ш. Олег, натура такая. Даже если завтра газпром выплатит все деньги по судебным тяжбам, согласится на 10 лет транзита, РФ вернет Крым и откажутся от поддержки ДHP и ЛHP - cвиньи найдут новые претензии. Эта страна давно прогнила и единственная ее цель - быть какашкой под дверью России. Никаких принципов, никакой морали и логики - главное вонь.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах...))) я не понял, какие трусы? какие радиостанции, какие унитазы? вы воюете с Россией, или не воюете?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Эти унитазы кaцaпcкий МИД (и Манька Захаровап тоже) будет использовать в своих интересах. Как салатницы.
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