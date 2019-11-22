"Принцеси теж ..." Цимбалюк зганьбив Захарову через крадіжку унітазів із кораблів ВМСУ

Український журналіст Роман Цимбалюк публічно присоромив спікера МЗС Росії Марію Захарову за спробу виправдати розграбування кораблів ВМС ЗСУ.

Він затролив її за їдку фразу про зникнення санвузлів з військових суден в ефірі свого відеоблогу на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема під час брифінгу Захарова єхидно зауважила, що не розуміє, як боєздатність українських військових кораблів залежить від наявності там сантехніки.

Захарова та Цимбалюк

"Дивно, чому представник такого важливого відомства не розуміє, наскільки важливі туалети. Бо уявіть, що буде, якщо в такій чудовій будівлі, як МЗС РФ на Смоленській площі, однієї чудової миті закриють усі туалети. Ну, вони, звісно, можуть ходити на площу перед цією будівлею, але, як-то кажуть, вийде конфуз. Не дуже це дипломатично. А в нашому випадку теж ситуація схожа. Людина так влаштована. Ви знаєте, що принцеси теж..." – відповів Цимбалюк скандальній росіянці.

Крім того, він наголосив, що дії російських окупантів вкотре продемонстрували їхню дикість і нецивілізованість, та не втратив можливість покепкувати з агресорів.

"Тут у Росії трапилася така новина, що в одній зі шкіл Російської Федерації вперше за 150 років відкрили туалет не на вулиці. Можливо, ці унітази якраз туди і встановили. Якщо говорити серйозно, то зрозуміло, що таким кроком РФ демонструє, що вони навіть у дрібницях продовжуватимуть гадити Україні", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Процедура передачі суден відбулася 18 листопада о 12:00 за київським часом.

З'ясувалося, що кораблі прибули у напіврозібраному стані та без бойового запасу.

Моряки заявили, що з борту забрали навіть їхні особисті речі, зокрема білизну.

Командувач ВМС Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни познімали на кораблях плафони, розетки і навіть унітази.

У ФСБ запевнили, що судна відправили у "нормальному стані".

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