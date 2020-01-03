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3 січня • оновлено в 18:21
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Марина Петік
Марина Петік
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''Жорстко били і катували струмом'': звільнений із полону ''Л/ДНР'' військовий дав інтерв'ю OBOZREVATEL

1.1т
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Напередодні нового 2020 року в Україну повернулися 76 полонених. Для сімей звільнених це стало справжнім святом. Адже їхні близькі роками сиділи у підвалах і в'язницях на окупованій території. З багатьох знущалися бойовики.

Колишній військовополонений Василь Жемелінський у відвертому інтерв'ю розповів OBOZREVATEL, як він вирушив служити в армію, потрапив у полон до бойовиків, як його катували і примушували зніматися у пропагандистських відео.

Коли ви вирушили воювати?

– Служити я пішов сам, уклав контракт 15 березня 2016 року (тоді Василю був 21 рік – Авт.). Три місяці я був в учбовці у Львівській області, потім мене відправили до Кіровограду, у 3-й полк особливого призначення. Я сам родом із Кіровоградської області. У полку прослужив півтора року зв'язківцем. Але так трапилося, що я зламав відразу дві ноги й кілька місяців лікувався. А коли вийшов із лікарняного, то перевівся у 57-му окрему мотопіхотну бригаду, теж зв'язківцем.

Василь Жемелінський (праворуч) після повернення з полону

Василь Жемелінський (праворуч) після повернення з полону

Facebook Василя Жемелінського

А як потрапили в полон?

– У 2017 році, наприкінці жовтня, я пішов у АТО. Спершу був на другій лінії, а потім уже на першій. А 17 лютого 2018 року вночі я потрапив у полон. Як саме це трапилося – поки вам сказати не можу, бо я ще не розмовляв із СБУ, імовірно, я не можу поки про це говорити.

– Добре, що було далі?

– Поки мене вели в підвал, я встиг попрощатися з життям, все похололо всередині. Вони всю дорогу погрожували, що зараз мене різатимуть. Я не знаю, хто ці люди, вони були без розпізнавальних знаків, сепаратисти. У підвалі я був сам серед них. Мене били, один раз встигли крутнути на тапіку – це коли до пальців прив'язують дроти і пускають струм. Слава Богу, я залишився живий.

Потім з'явився їхній "командир", який поводився лояльніше. Мене допитували, а вранці відвезли до Донецька. Коли під'їздили до міста, то мені на голову одягли пакет, і я весь день був у ньому, щоб нікого не зміг бачити. Допитували весь день, серед сепаратистів був якийсь їхній "начальник", імен вони не називали, але зверталися до нього з повагою.

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Потім мене вивели в іншу кімнату, там пакет зняли і я спілкувався з їхнім "представником народної міліції" Бессоновим. Він потім ще кілька разів до мене приїздив. Вони знімали свої агітаційні відео, давали аркуші з текстом, який я мусив вивчити й розповісти. Я відмовлявся, але вони дали мені зрозуміти, що якщо не виконаю, то мені буде погано. Довелося погодитися.

Сепаратисти знімали Василя на відео для своєї пропаганди

Сепаратисти знімали Василя на відео для своєї пропаганди

Скріншот відео

– Що треба було говорити на відео?

– Усіляку маячню. Як ми служимо, як із нами погано поводяться в ЗСУ. Ці відео є в інтернеті. Мої друзі, які мене добре знають і дивилися ці записи, кажуть, що я у звичайному житті навіть таких слів ніколи не використовував. Це був просто завчений текст.

– Що було з вами після добового допиту в Донецьку?

– Після допиту мене відвели на так звану гауптвахту, в будівлю, де колись був офіс Тимошенко. У мене була повністю відбита нога, я встати на неї не міг. Увечері привели цивільну медсестру, вона подивилася і сказала, що нічого страшного, заживе. Тоді мене вперше погодували. На цій "гауптвахті" я просидів три місяці до 28 травня. Там теж допитували. Я їм відразу сказав, що жодною секретною інформацією не володію. Їм це не подобалося, вони відразу починали бити. Тоді я почав брехати, перекручувати інформацію. Їх це влаштувало. Ну, думаю, якщо вас це влаштовує, то нехай так і буде.

Василь Жемелінський

Василь Жемелінський

Скріншот відео

– З ким ви там сиділи, що бачили?

– Я довгий час був один у камері, потім вже до мене підселили молодого хлопця, його звали Ярослав Мацура. Він місяць тому повернувся з термінової служби, сам жив у Маріуполі. На поминальні дні приїхав сюди до бабусі, і його відразу схопили. До хлопця приходили бабуся й мама, приносили йому передачки. Що з ним потім трапилося – я не знаю. Там цивільних хапають просто так, без розбору, й роблять із ними страшні речі.

– Що саме, можете розповісти?

– Наприклад, катують струмом, надягають дроти на пальці й пускають струм. Або у них є такі тортури, називається "дельфінчик": людину повністю роздягають і примотують харчовою плівкою до столу. На обличчя кладуть мокру ганчірку і поливають водою, людина захлинається. Інші хлопці розповідали, що при них дві-три людини не витримали тортур і побоїв і померли. Розповідали, як б'ють – заходять у камеру, ставлять на коліна біля стінки, надягають на голову пакет і так б'ють.

А потім їхній "суд" дав мені термін – 18 років у колонії суворого режиму нібито за повалення влади. У них там взагалі свої "закони", і терміни вони дають щонайменше 10 років. Можуть дати 20, можуть і 30 років.

Василь у колонії перед відправленням на обмін

Василь у колонії перед відправленням на обмін

Скріншот відео

В якій колонії ви сиділи і що там відбувалося?

– Після вироку мене вивезли у 32-гу колонію в Макіївку, там я був уже до обміну. Якщо в СІЗО нас називали "укропами", то в колонії – "німцями". Чому так – не знаю. Ми сиділи в окремому ізольованому бараку, там були військові й цивільні. Кримінальники були окремо від нас.

Підйом о 6-й ранку, зарядка, о 9-й годині перша перевірка. Лягати не можна, кожні дві години перевіряють. Там нас уже не били. Найважчі випробування відбуваються в перші дні після затримання, тоді жорстоко б'ють і катують. Я пам'ятаю, один чоловік сказав щодо цього: "Я ніколи не міг собі уявити, що вони можуть зробити з людиною". Найжорстокіші тортури відбуваються на "ізоляції".

– Вам вдалося за час полону зв'язатися з рідними, дати знати, що ви в полоні?

– Тільки раз. Приблизно через 2,5 місяці до мене знову приїхали і сказали, що я маю виступити на пресконференції, дали текст. Я відмовився. Тоді вони сказали, що за це дозволять мені зателефонувати мамі. Через це я погодився. Справді, вдалося поговорити з мамою. Вона вже все знала, каже, що через кілька днів після того, як мене взяли, знайомі побачили відео зі мною і зателефонували їй. Тоді вона почала зв'язуватися по гарячій лінії, здіймати галас, щоб якось визволити мене.

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– Як ви дізналися, що вас будуть обмінювати?

– У нас у бараку був телевізор, там теж показували українські канали. Так ми й почули про обмін. А 26 грудня до нас прийшли і сказали написати заяви на помилування. Тоді зрозуміли, що нас обміняють.

– Всіх обміняли, хто з вами був?

– Ні. Двох, хто був зі мною у СІЗО, залишили там. Вони теж військові, але чомусь їх не підтверджують. Це Станіслав Панченко та Ігор Мирончук. Панченку вже дали 20 років, а хлопцеві самому лише 20 років.

– Які ваші перші враження після обміну?

– Які враження, ми дуже раді, що нас звільнили! Я дуже вдячний нашому президентові за це, він зробив мені найкращий новорічний подарунок за все моє життя. Мене мама зустріла в аеропорту, а зараз я у військовому госпіталі. Вже майже пройшов усі обстеження. Лікарі кажуть, що здоров'я нормальне, але треба лікувати зуби.

Зустріч наших полонених у аеропорту

Зустріч наших полонених у аеропорту

Корреспондент

– Що плануєте робити далі, коли випишетеся з госпіталю?

– Буду служити. Я й зараз чинний військовий. І сподіваюся, що якщо все буде добре, то продовжу службу й далі.

– А не боїтеся повертатися туди? У вас є дівчина, що вона каже?

– Я вже відвик від цивільного життя, не бачу себе тут. У мене є дівчина, точніше, я спілкуюся з нею і хотів би одружитися. Вона із сусіднього села, ми з нею давно дружимо. А коли я потрапив у АТО, то замислився, у мене з'явилися плани на неї. Вона теж чекала мене, дуже хвилювалася, коли я потрапив у полон. Писала мені у Фейсбук, але всі паролі в мене забрали і, звісно, я не бачив нічого й відповісти не міг. Вона каже, що не треба знову повертатися на службу, вона не хоче. Але я заспокоюю її, обіцяю, що переведуся в іншу частину, буду в місті й постійно з нею. Але навіть якщо і відправлять на фронт, то я чув, що після полону на першу лінію вже не відправляють.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
військовополонені обмін бойовики Донбас тортури ООС
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Очередная бредятина.
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