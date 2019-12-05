Прикривалася зв'язками: в Раді обікрали відому художницю

Художниця Ольга Бартиш поскаржилася на те, що у Верховній Раді України, де проходила її виставка, у неї вкрали найдорожчу картину "Волошки".

Про скандальний інцидент діячка мистецтва розповіла на своїй сторінці у Facebook. За її словами, вона має намір вирішувати питання через суд, оскільки історія тягнеться ще з червня.

"В червні я мала виставку у Верховній Раді, чому дуже була рада. Експозиція моїх квіткових картин красувалася не тиждень, як зазвичай буває, а дві – якось вписалися ті картини в стіни під куполом, що вирішили там ще залишити. А потім мені "пощастило" познайомитися з власницею (вона ж продавець) місцевого сувенірного магазину, в будівлі по вулиці Садовій 3а. Це Комітети, які відносяться до Верховної Ради. Звуть її Анна Сак", – розповіла Бартиш.

За словами художниці, власниця магазину запропонувала їй залишити картини на реалізацію, обіцяючи, що вони з часом продадуться.

В результаті Бартиш залишила Сак вісім своїх робіт. І вже через два тижні їй в соцмережі написали люди, які хотіли придбати "Волошки". Художниця розповіла, де їх можна купити, і на наступний день, 26 червня, отримала повідомлення з подякою за прекрасну роботу.

Вона одразу ж зв'язалася з власницею магазину, щоб дізнатися, коли можна забрати гроші за полотно. Однак Сак сухо відповіла їй "вітаю" і почала уникати зустрічі.

Ольга Бартиш

"Що мені говорила Анна? Спочатку: "Чекайте, на наступному тижні". І "по секрету" розповіла, що відкриває магазин за кордоном такий же. І туди треба будуть теж картини. І так, між іншим, що "ви ж розумієте, у нас свої фінансові розрахунки". Тобто мої гроші, мої – ті, які потрібні мені, моїм трьом дітям, моїй родині, пішли на її розрахунки!" – згадує Бартиш.

Після ще деякого часу Сак так і не віддала художниці зароблені гроші й навіть висунула низку надуманих претензій.

"Через місяць – скандал, все, мовляв, люди як люди, а я їй нерви тріпаю, і щоб не набридала, і що у неї "зв'язки". Потім, коли я не витримала і почала верещати, що в дупі я бачила зв'язки, щоб віддала гроші й картини, вона якось раптово пом'якшилася, називала мене "хорошою дівчинкою", що все віддасть. Домовилися, що я забираю картини і гроші віддасть разом з ними. Не віддала. Картини я забрала, знову повіривши, що "до вечора скину на карту частинами". І все. Штиль", – поскаржилася художниця.

Після цієї останньої розмови у вересні Сак заблокувала її дзвінки на телефоні і у Viber, проігнорувавши навіть погрози судом.

Профіль власниці магазину у Viber Facebook Ольги Бартиш

Анонс виставки Бартиш Facebook Ольги Бартиш

Вкрадена картина Бартиш Facebook Ольги Бартиш

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