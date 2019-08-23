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Приїхав Сурков і вантажать танки: терористи на Донбасі влаштували загадковий "двіж"

8.6т Читати матеріал російською

У тимчасово окупований Луганськ нібито прибула делегація з Росії на чолі з радником президента Росії Владиславом Сурковим, якого називають автором війни на Донбасі.

Метою їхнього візиту може бути злив регіону назад Україні. Про це, посилаючись на інсайдерські джерела, на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

За його словами, представники окупантів прибули до Луганська 22 серпня і заселилися в готелі "Дружба". У зв'язку з секретністю, яку створили росіяни, поки мета їхнього візиту невідома.

Новини
"Л/ДНР" готують до зливу: в Росії заговорили про наміри піти з Донбасу

Владислав Сурков

Владислав Сурков

DP.ru

Однак в одному з районів зосередження важкого озброєння окупанти почали завантаження танків на трейлери та їхнє вивезення у невідомому напрямку.

Крім того, в Ростовській області з боку РФ майже закінчили побудову інженерно-захисних споруд, ввели заборонену зону і обмежувальні заходи.

"Звичайні новини, але якщо їх об'єднати, можна припустити цікаву річ? РФ вирішила злити Донбас або... Подивимося", – написав Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Денис Казанський вважає, що росіяни намагаються "злити" окуповані райони Донбасу назад під контроль Києва. Для цього пропагандисти намагаються всіляко очорнити колишніх "будівельників "Новоросії".

Нагадаємо, що в лютому Сурков і один із ексватажків "ДНР" Олександр Бородай скликали в Москві так звану Раду донбаських командирів-добровольців. На ній обговорювався подальший план дій на сході України.

Раніше Бородай обмовився про те, що самопроголошені "Л/ДНР" були створені як тимчасові заходи для того, щоб Донбас став повноцінною частиною Росії.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Владислав Сурков Анатолій Штефан
Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Зеленскому и его ОПГ- Донбасс без Крыма нам не нужен! Зеленский будешь его востанавливать за собственные деньги и сидя на Зоне! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы! Опг зеленского отказывается называть окупированый Донбасс захватом России и продолжает торговать с окупантами попутно снабжая Донбасс светом и водой по 1 миллиарду доларов вслед за ОПГ Порошенко!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну в чукистанию ой в РФ их точно не возьмут))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
В чуркорашию из точно не возьмут)))))))
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