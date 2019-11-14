Приїхав очолити кримінал в Києві: силовики затримали "злодія у законі" з Москви

Співробітники Управління стратегічних розслідувань затримали у Києві "злодія у законі" на прізвисько "Лаша Сван".

Про це в Telegram повідомляє "Київ Оперативний". Повідомляється, що особа перебувала у розшуку Інтерполу.

Джачвліані Лаша на прізвисько Лаша Сван Київ Оперативний

"Цікавого персонажа сьогодні прийняли співробітники Управління стратегічних розслідувань у Києві. Звуть Джачвліані Лаша Валер'янович. У кримінальних колах відомий як "Лаша Сван". Має "гучний" статус "злодій у законі". Коронували його в 1995 році в Москві", – повідомляють автори каналу.

За їхніми даними, чоловік притягувався за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Також повідомляється, що він знаходився в розшуку Інтерполу.

"За оперативною інформацією в Київ приїхав для того, щоб очолити і кришувати кримінал в столиці. Сьогодні рівно 10 років, як пан Лаша познайомився з правоохоронцями Києва – в 2009 його з наркотою в кишені люб'язно прийняли співробітники УБОЗ міста Києва", – стверджує "Київ оперативний ".

У повідомленні говориться, що "злодія у законі" затримали з підробленими документами і зараз він знаходиться в ізоляторі для тримання осіб без громадянства. "З таким кримінальним "букетом" його б охоче прийняли вдома у Грузії", відзначають автори каналу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як українського "злодія у законі" Андрія Недзельського на прізвисько "Тиждень" побили і "раскороновали" за спробу усунути свого конкурента, іншого кримінального авторитета, за допомогою зв'язків у поліції.

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