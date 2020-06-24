Приїхали з БТРом: бізнесмен розповів, як Пушилін відібрав його будинок у Донецьку

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін разом із сім'єю живе в одному із захоплених особняків на вулиці Солов'яненка в Донецьку. Будинок належить бізнесмену Сергію Хановичу, котрий виїхав із окупованого Донбасу.

Як розповів власник в інтерв'ю телеканалу ДОМ, у рідному місті він позбувся багатьох об'єктів бізнесу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Втратив свій житловий будинок, який я побудував сам, у якому тепер живе Пушилін", – зазначив Ханович.

За його словами, спершу охоронці маєтку на вулиці Солов'яненка, 10/12, який розташовується в районі парку Щербакова в Донецьку, помітили "підозрілий" автомобіль, який стояв під будинком декілька днів.

Бізнесмен Сергій Ханович (Телеканал ДОМ)

"Ми підходимо – вони мовчать. Пробили, що це за авто, виявилося – їхнє, так званий якийсь перший відділ, страшний відділ, із яким ніхто не захотів зв'язуватися. Потім приїхали озброєні люди на декількох автомобілях, із БТРом, сказали, що їм потрібно обшукати будинок, оскільки мають підозру, що в ньому є труп", – розповідаєте бізнесмен.

Інтер'єр захопленого терористами "ДНР" маєтку бізнесмена (Телеканал ДОМ)

Він підкреслив, що навіть після того, як терористів впустили й ті переконалися, що ніяких трупів у будинку немає, вони заявили, мовляв, його все одно потрібно опечатати, бо там "проводитимуть слідчі дії".

"А буквально на другий день туди в'їхав Пушилін... Речі, фотографії – те, що їм зовсім не потрібно, зникли. Але коли вони з кутів будинку, з парканів позбивали мої ініціали, то я зрозумів, що це вже надовго", – говорить Ханович.

Площа захопленого маєтку, в якому тепер живе Пушилін, становить більше 1,5 кв. м (Телеканал ДОМ)

Бізнесмен додав, що площа його будинку становить понад 1,5 тисячі кв. м, у ньому є зимовий сад, басейн, джакузі, спортзал, гаражі та заправні станції.

"Тепер усім цим "користується Пушилін, володію я, юридично, відповідно до Закону України", – резюмував Ханович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сторінці в соцмережі ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з'явилося вибачення за обстріл терористами "республіки" житлових кварталів на Донбасі.