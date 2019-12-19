"Приїхали своїм ходом": Цимбалюк вгамував Путіна через танки Росії на Донбасі

Український журналіст Роман Цимбалюк продовжив публічну суперечку з президентом Росії Володимиром Путіним після його пресконференції у мережі.

На своїй сторінці у Facebook він спростував твердження лідера країни-агресора про те, що ЗСУ нібито використовують винятково радянську бронетехніку.

"На рахунок українських танків на Кубані. Володимир Володимирович вступив в дискусію щодо українських бойових машин. Каже, що Т-64 – радянський танк. Мовляв, у нас свого нічого немає. Танк дійсно радянський, але у нас є українська модернізація до рівня "Булат", – нагадав Путіну Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

Крім того журналіст підколов президента Росії, нагадавши йому, які бойові машини армії російських окупантів присутні на Донбасі.

"У російській армії теж в основному радянські танки, теж модернізовані. Зокрема, на Донбасі проти нас воювали танки в модернізації Т-72Б3. Такі танки є тільки в Збройних силах цієї великої країни. В Україну вони точно не експортувалися. Приїхали своїм ходом" , – потролив Цимбалюк російського лідера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Цимбалюк влаштував яскравий батл з президентом Росії Володимиром Путіним на його щорічній пресконференції 19 грудня. Він пожартував про українські танки на Кубані й запитав, коли Кремль розпустить окупаційні адміністрації в терористичних "Л/ДНР".

А в кулуарах заходу Цимбалюк зустрівся з пропагандистами терористів "Л/ДНР". Він запитав у них, як живеться в окупації та з комендантською годиною українському Донецьку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!