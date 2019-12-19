Головна Новини
19 грудня • оновлено в 17:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Приїхали своїм ходом": Цимбалюк вгамував Путіна через танки Росії на Донбасі

2.1т
Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк продовжив публічну суперечку з президентом Росії Володимиром Путіним після його пресконференції у мережі.

На своїй сторінці у Facebook він спростував твердження лідера країни-агресора про те, що ЗСУ нібито використовують винятково радянську бронетехніку.

"На рахунок українських танків на Кубані. Володимир Володимирович вступив в дискусію щодо українських бойових машин. Каже, що Т-64 – радянський танк. Мовляв, у нас свого нічого немає. Танк дійсно радянський, але у нас є українська модернізація до рівня "Булат", – нагадав Путіну Цимбалюк.

Новини
"Спостерігачі на танках?" Цимбалюк публічно вгамував рупорів Кремля через війну в Україні

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

Крім того журналіст підколов президента Росії, нагадавши йому, які бойові машини армії російських окупантів присутні на Донбасі.

"У російській армії теж в основному радянські танки, теж модернізовані. Зокрема, на Донбасі проти нас воювали танки в модернізації Т-72Б3. Такі танки є тільки в Збройних силах цієї великої країни. В Україну вони точно не експортувалися. Приїхали своїм ходом" , – потролив Цимбалюк російського лідера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Прес-конференція Путіна
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
6
12
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Когда слышу - Цимбалюк, невольно возникает брезгливая усмешка. У всех так?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Какой ему позор!!! А особенно когда Путин про танки т- 34 на Кубани.... Видимо лицо этого "журналиста", видимо и ему дошло,как его Путин подь#бал!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
В декабре 2017 года бывший заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочной заявил: «Некоторые варианты модернизации [бронетехники] оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ «Булат» в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64.»
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги