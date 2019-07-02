ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Приїхали до царя": біля "дачі Путіна" в Криму засвітилися російські військові кораблі

862Читати матеріал російською

Уздовж берегової лінії селища Олива на Південному березі анексованого Росією Криму розмістилися російські військові кораблі і катери берегової охорони.

Біля траси Севастополь-Ялта, поруч із населеним пунктом, спостерігаються патрулі Росгвардіі на джипах, повідомляє Крим.Реаліі.

Військові кораблі курсують за кілька кілометрів від берега, а патрульні катери охороняють периметр навколо великої ділянки узбережжя, обгородженого парканом заввишки 3-4 метри, пише видання і додає, що місцеві жителі називають територію "дачею Путіна".

Біля "дачі Путіна" в Криму засвітилися російські кораблі

Біля "дачі Путіна" в Криму засвітилися російські кораблі

Новини
''Голка Кощія'': з'явилася версія, чому Путін так вчепився в Крим

Час від часу патрульні катери плавають уздовж громадських пляжів Оливи, додає журналіст.

За словами жителів Оливи, таке відбувається кожного літа, в період, коли на дачі чекають президента Росії Володимира Путіна або когось із членів його сім'ї. Також місцеві кажуть, що в цей час люди у військовій формі з автоматами перекривають гірські стежки поблизу населеного пункту, над трасою Севастополь-Ялта.

Як повідомляє видання, на даний момент немає підтвердження цієї інформації від відповідних відомств Росії і анексованого Криму.

Ситуація вже викликала і реакцію мереж. На сторінці в Twitter блогер під ім'ям "КРЫМский бандеровец" прокоментував її і написав, що, ймовірно, хтось із наближених до "царя" завітав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в партії Путіна розгорівся скандал через майно. Також стало відомо, що в США всерйоз зацікавилися доходами президента Росії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel