"Приїхали до царя": біля "дачі Путіна" в Криму засвітилися російські військові кораблі

Уздовж берегової лінії селища Олива на Південному березі анексованого Росією Криму розмістилися російські військові кораблі і катери берегової охорони.

Біля траси Севастополь-Ялта, поруч із населеним пунктом, спостерігаються патрулі Росгвардіі на джипах, повідомляє Крим.Реаліі.

Військові кораблі курсують за кілька кілометрів від берега, а патрульні катери охороняють периметр навколо великої ділянки узбережжя, обгородженого парканом заввишки 3-4 метри, пише видання і додає, що місцеві жителі називають територію "дачею Путіна".

Біля "дачі Путіна" в Криму засвітилися російські кораблі

Час від часу патрульні катери плавають уздовж громадських пляжів Оливи, додає журналіст.

За словами жителів Оливи, таке відбувається кожного літа, в період, коли на дачі чекають президента Росії Володимира Путіна або когось із членів його сім'ї. Також місцеві кажуть, що в цей час люди у військовій формі з автоматами перекривають гірські стежки поблизу населеного пункту, над трасою Севастополь-Ялта.

Як повідомляє видання, на даний момент немає підтвердження цієї інформації від відповідних відомств Росії і анексованого Криму.

Ситуація вже викликала і реакцію мереж. На сторінці в Twitter блогер під ім'ям "КРЫМский бандеровец" прокоментував її і написав, що, ймовірно, хтось із наближених до "царя" завітав.

Крим. Уздовж берегової лінії селища Олива на Південному березі Криму спостерігаються російські військові кораблі і катери берегової охорони, а вздовж траси Севастополь-Ялта - патрулі Росгвардіі. На гірських стежках - автоматники. Хтось із наближених до сцарю завітав https://t.co/8u09sHnC1j - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 2 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в партії Путіна розгорівся скандал через майно. Також стало відомо, що в США всерйоз зацікавилися доходами президента Росії.

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