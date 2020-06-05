Національне антикорупційне бюро завершило розслідування у справі щодо мера Одеси Геннадія Труханова, котрого підозрюють у недекларуванні 16,3 мільйона гривень доходів.

Йдеться про факт внесення ним недостовірної інформації до електронної декларації за 2017 рік. Про це повідомляє пресслужба відомства.

"5 червня 2020 року підозрюваному відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Дії підозрюваного кваліфіковано за ст.366-1 ККУ", – наголошують у НАБУ.

Геннадій Труханов

За даними слідства, мер Одеси не вніс до своєї декларації відомості про майно і доходи дружини, з якою він упродовж 2017 року проживав, хоча офіційно був розлучений.

Зокрема, Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, а також проценти за вкладами у банках. Усе це оцінили на суму 16,3 мільйона гривень.

У НАБУ додають, що такий розмір незадекларованих статків визначили на підставі експертиз, які були проведені в межах досудового розслідування.

Крім цього, підкреслюється, що це вже друга підозра міському голові Одеси у вчиненні злочину, кваліфікованого за ст.366-1 КК України. Так, у березні 2019 року йому інкримінували внесення недостовірних відомостей до е-декларацій за 2015-2016 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Одеси Геннадій Труханов задекларував подарунок від своєї доньки вартістю 600 тисяч гривень, що дорівнює майже 44-м його зарплатам.

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