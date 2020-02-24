"Приєднували дроти до статевого органу": колишній в'язень розповів про дикі тортури в "ДНР"

Терористи "ДНР" катували полонених, які перебували в так званій в'язниці бойовиків "Ізоляція".

Про це "Української правди" розповів Станіслав Печонкін, який був в полоні в Горлівці. Українець згадував, що для тортур у терористів було окреме приміщення, які називали "кафетерій".

"У підвалі стояв "тапік" – армійський телефонний апарат, за допомогою якого бойовики генерували електричний струм. Людину заводили в приміщення, примотували скотчем і харчовою плівкою до спеціального столу. Рухатися було неможливо. Приєднували дроти до пальців ніг або рук, п'ят, мочок вух. Найстрашніше, коли до анального отвору або статевого органу, жінкам – до грудей", – повідомив він.

Печонкін поділився, що під час тортур тіло пронизує "пекельний біль", немов дуже сильна судома.

"На згадку про нього (біль – Ред.) на тілі залишаються глибокі опіки. Люди часто не витримують – непритомніють. І всі дуже швидко розповідають про свою діяльність, придумують те, чого ніколи не робили, тільки б закінчити цей жах. Поруч в підвалі завжди був лікар. Він, за показаннями колишніх утриманих, реанімував при втраті свідомості – давав нашатир і навіть шоколад", – відзначав колишній бранець.

Станіслав Печонкін, ЗОЯ ШУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, звільнений з полону "ДНР" українець Василь Савін розповів про пекельні тортури, які йому довелося пережити на допитах у терористів.

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