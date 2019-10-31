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31 жовтня • оновлено в 12:16
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"Придурок і зрадник!" Пропагандист Путіна влаштував рознос Гіркіну в прямому ефірі

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Скандальний російський пропагандист Андрій Норкін публічно обізвав ексватажка терористичної "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), звинувативши у зраді.

Крім того, він цинічно збрехав, що кремлівські окупанти не наважилися на захоплення Маріуполя, Авдіївки та решти території України нібито, щоб не стати окупантами. Розлючений спіч рупор Кремля озвучив в ефірі пропагандистської програми "Місце зустрічі" на НТВ. Її фрагмент опублікував у Twitter блогер Necro Mancer (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

З рівноваги Норкіна вивело питання ще одного пропагандиста Олега Барабанова про те, чому російська армія зупинила наступ на Донбасі.

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"Це не ми зупинилися! У мене своє ставлення до пана Гіркіна. Я категорично навіть не буду з ним ніколи розмовляти. У Захарченка були можливості йти ще далі (ніж Маріуполь. – Ред.). Був один аргумент, дуже простий, коли Захрченко ще був живий і керував "ДНР": ми не можемо перейти туди додатково, тому що ми відбили напад на нашу сторону, ми захистили свою землю. Щойно ми зробимо хоча б один крок туди, ми вже будемо рахуватися окупантами і агресорами. Це було зовсім зрозуміло", – обурився одіозний ведучий.

Гіркін і Норкін

Гіркін і Норкін

Після цього він знову повернувся до персони Гіркіна і жорстко висловив своє ставлення до одного з перших ватажків терористів "ДНР".

"Цей придурок Гіркін, якого тодішнє керівництво "донецьких республік" готове було руками просто розірвати, тому що він був провокатор і зрадник, кинув своїх людей!" – скипів Норкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Росія
Тег
ДНР
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