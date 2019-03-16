''Причетно ФСБ? В Італії жорстоко вбили модель, яка ледь не посадила друга Путіна

Марокканська танцівниця Іман Фаділ, яка є одним зі свідків у справі проти екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, померла в результаті отруєння сумішшю радіоактивних речовин.

Як пише La Stamp, попередні результати експертизи показали — у жінки почали відмовляти органи.

Однією з основних причин такого різкого погіршення здоров'я може бути радіоактивний ізотоп кобальт, який був знайдений при проведенні судмедекспертизи померлої. Видання La Repubblica пов'язує це з "російським слідом". Адже так само загинув і колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко.

У цій же ситуації Іман Фаділ проходила свідком у справі проти колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. 35-річна жінка виступала свідком у справі про вечірки на віллі Берлусконі, в яких нібито брали участь неповнолітні повії.

Іман Фаділ АР

Сільвіо Берлусконі

Це не перша справа скандального італійського політика. За останні роки по відношенню до нього було порушено близько 80 справ, в тому числі і з-за цього Берлусконі втратив прем'єрське крісло і підірвав свою політичну кар'єру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сільвіо Берлусконі є давнім другом президента Росії Володимира Путіна. У жовтні 2018 року його навіть приїхав на святкування дня народження російського лідера.

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