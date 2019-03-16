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''Причетно ФСБ? В Італії жорстоко вбили модель, яка ледь не посадила друга Путіна

7.2тЧитати матеріал російською

Марокканська танцівниця Іман Фаділ, яка є одним зі свідків у справі проти екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, померла в результаті отруєння сумішшю радіоактивних речовин.

Як пише La Stamp, попередні результати експертизи показали — у жінки почали відмовляти органи.

Однією з основних причин такого різкого погіршення здоров'я може бути радіоактивний ізотоп кобальт, який був знайдений при проведенні судмедекспертизи померлої. Видання La Repubblica пов'язує це з "російським слідом". Адже так само загинув і колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко.

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У цій же ситуації Іман Фаділ проходила свідком у справі проти колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. 35-річна жінка виступала свідком у справі про вечірки на віллі Берлусконі, в яких нібито брали участь неповнолітні повії.

Іман Фаділ

Іман Фаділ

АР

Сільвіо Берлусконі

Сільвіо Берлусконі

Це не перша справа скандального італійського політика. За останні роки по відношенню до нього було порушено близько 80 справ, в тому числі і з-за цього Берлусконі втратив прем'єрське крісло і підірвав свою політичну кар'єру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сільвіо Берлусконі є давнім другом президента Росії Володимира Путіна. У жовтні 2018 року його навіть приїхав на святкування дня народження російського лідера.

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Особа
Сільвіо Берлусконі
Місце
Італія
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Путен выполнил просьбу другана берлускони.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Причастно СБУ? Сразу видно поросячьи уши хохломордых.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Павлов Дмитрий, ошибаешься,чмошники,это очередные паРашенские гей-туристы приехали полюбоваться итальянскими шпилями.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
хуйня полная
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