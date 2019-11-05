Причетні до відмивання $20 млрд у Росії: спливло скандальне розслідування щодо Льовочкіних

Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій та Юлія Льовочкіни були співвласниками банку Trasta Komercbanka, причетного до масштабної схеми, яка нібито дозволила вивести з Росії мільярди доларів.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.інфо". Припускають, що їм вдалося це провернути завдяки довіреним особам.

Так, журналісти з'ясували, що за допомогою тіньової фінансової схеми з російських банків на фіктивні компанії вивели понад 20 мільярдів доларів.

"Це були гроші організованої злочинності або кошти, виведені з бюджету Росії протягом 2011-2014 років. Одним із банків, через який виводили кошти, був саме латвійський Trasta Komercbanka", – сказано в матеріалі.

Як стало відомо, трохи менше десяти відсотків Trasta Komercbanka належали громадянину США Чарльзу Трехерну. Однак повідомляється про переписку Льовочкіних, яка свідчить про те, що Трехерн фактично керував їх сімейним бізнесом.

Зокрема, під наглядом Льовочкіної він стояв на чолі майже 40 офшорних фірм, розпоряджався французькою віллою і колекцією творів мистецтва, які їм належали. Трехерн отримав вказівку приховувати справжніх власників активів. Про це американцю нібито написав в електронному листі юрист сім'ї Льовочкіних.

Льовочкін володів латвійським банком, причетним до злочинної схеми Антикор

У схемі спливли також імена партнерів Льовочкіна. Ще одним співвласником Trasta Komercbanka був ексрегіонал Іван Фурсін, який веде бізнес з нардепом. Йому належали 33% банку. Ще 43% володів гендиректор банку Ігор Буймістер, якого журналісти також називають бізнес-партнером Льовочкіна.

Також з'ясувалося, що в 2010 році Трехерн пояснював секретарю Юлії Льовочкіної, як правильно скласти підроблений контракт. За його допомогою потім нібито перераховували кошти через офшорну компанію Lynform Capital, яка також фігурувала в розслідуванні про злочинну схему.

Відзначимо, Сергій і Юлія Льовочкіни – рідні брат і сестра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Льовочкін зробив скандальну заяву про те, що багато проблем між Україною і Росією може вирішити кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

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