Прибрали свої: з'явилися нові факти про підрив Захарченка

Ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка швидше за все ліквідували представники його власної охорони.

Про це йдеться в розслідуванні російських пропагандистів ресурсу BAZA. Вони посилаються на анонімне джерело з оточення військового злочинця (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, щоб встановити бомбу в кафе "Сепар", де підірвали Захарченка, організатор вбивства повинен був знати схему електропровідки, сигналізації та розуміти, як облаштована обшивка закладу. Отже, у кілера були свої інформатори в улюбленому місці ватажка "ДНР".

Крім того, розслідувачі відзначають, що через поганий мобільний зв'язок у Донецьку привести вибухівку в дію телефонним дзвінком було нереально. Тому єдиний надійний спосіб – натиснути кнопку на радіоуправлінні. Для цього потрібно було бачити, як Захарченко заходить в кафе безпосередньо в момент вбивства.

Згідно з однією з версій, радіомаячок міг бути встановлений в каблучці терориста, яку йому подарувала голова організації бойовиків "Оплот" Наталія Волкова. Близькі Захарченка стверджували, що в день загибелі він залишив її вдома. Проте слідство нібито знайшло ту саму каблучку серед уламків кафе "Сепар".

Ще один аргумент на користь того, що Захарченка прибрали свої – це його раптова поява в улюбленому кафе. У день ліквідації він близько п'яти разів міняв схеми свого маршруту. Тому про незаплановане прибуття терориста в "Сепар" міг знати тільки той, хто був із ним поруч.

Олександр Захарченко "112 Україна"

Примітно і те, що зазвичай Захарченко їздив в кортежі з увімкненою системою "Пелена" для придушення сигналів зв'язку. Однак в день його ліквідації вона за дивним збігом обставин виявилася вимкненою.

За словами розслідувачів, найбільше підозр в організації вбивства ватажка окупантів падає на заступника його охорони Діму "Третього". Формально охорону Захарченка очолював Діма "Беркут", однак "Третій" витіснив його на другий план. Він був помічений за тим, що проігнорував проблеми з сигналізацією в "Сепарі" за два тижні до ліквідації.

Крім того, після реалізації вбивства Захарченка "слідчі "ДНР" близько місяця не могли отримати доступ до вихідних матеріалів камер відеоспостереження, встановлених на кафе. Коли вони все ж ознайомилися із записами, то не виявили там ніяких кадрів з моментом установки бомби. Мотив "Третього" для вбивства Захарченка – отримання контролю над грошовими потоками, які ватажок "ДНР" отримував з різних підприємств для утримання особистої армії.

Що стосується виконавця вбивства, то ним міг бути член охорони Захарченка Михайло Жуков ("СС"). На кадрах моменту підриву терориста видно, що Жуков заходить в кафе одним з останніх і тримає руку в кишені. Саме він міг привести вибуховий пристрій в дію.

Листування з джерелом з оточення Захарченка Скріншот відео

Листування з джерелом з оточення Захарченка Скріншот відео

Листування з джерелом з оточення Захарченка Скріншот відео

Листування з джерелом з оточення Захарченка Скріншот відео

Листування з джерелом з оточення Захарченка Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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