Прибрали свої: у "ДНР" видали нову версію вбивства Захарченка

До ліквідації колишнього ватажка терористичної "ДНР" Олександра Захарченка може бути причетна його власна охорона.

Такого висновку дійшли у розслідуванні Telegram-каналу Baza. Згідно з оприлюдненими даними, в день вбивства, 31 серпня 2018 року, Захарченко кілька разів міняв свої плани, сам був за кермом автомобіля і не сповіщав нікого, зокрема охоронців, про точний маршрут своїх пересувань – він просто просив "їхати за ним".

У кафе "Сепар", де трапився вибух, він не був до цього протягом двох місяців – його приїзд був "чистою випадковістю", зазначають розслідувачі. Більше того, за кілька днів до вибуху заклад перевіряли на наявність СВУ у зв'язку із можливим приїздом Йосипа Кобзона – перевірку проводила та сама зміна, яка була з ватажком "ДНР" під час вибуху.

На думку опитаних журналістами силовиків з "МДБ ДНР" і працівників "Республіканської державної служби охорони", вибуховий пристрій, закладений в електропроводці світильників кафе, спрацював за сигналом з кнопки. Причому вбивця мав бачити Захарченка на власні очі. Джерела зазначили, що бомба з активацією через телефон або через відеокамеру в тих умовах просто не дозволила б здійснити вибух з такою точністю – наприклад, через перебої зі зв'язком або запізнення сигналу з камер.

Олександр Захарченко baza.io

Також наголошується, що організатори мали володіти схемою кафе, інформацією про особливості його оздоблення, систему безпеки – сигналізацію, камери зовнішнього і внутрішнього спостереження, охорону. Крім того, для встановлення вибухового пристрою у стелі їм би треба було щонайменше 40 хвилин, а зробити це в "неофіційній резиденції Захарченка" так, щоб ніхто не помітив, вкрай складно.

"Спосіб встановлення свідчить про необмежений час і вільний доступ, що, зі свого боку, наштовхує на певні думки", – сказав терорист, засновник батальйону "Восток" Олександр Ходаковський.

Інформатори зокрема згадали, що протягом місяця після вбивства слідство не могло отримати один із серверів із записами камер відеоспостереження у кафе – він перебував у РДСО. Також стало відомо, що після теракту особисту охорону Захарченка опитували, але не перевіряли на поліграфі протягом п'яти місяців (даних з лютого 2019 року немає).

Більше того, журналістам вдалося дізнатися, що під час теракту був відключений блокіратор сигналів стільникового зв'язку, а один з охоронців ватажка "ДНР" поводився дивно: на записах з камер видно, як він щось дістає з-за спини, а потім стискає це в руці.

Крім того, на записі з іншого ракурсу видно, як одразу після вибуху він відбігає від місця події, хоча його колеги, навпаки, біжать всередину. На деякий час він зникає з поля зору, потім повертається.

На думку Ходаковського, охорону Захарченка не можна було назвати професійною. "Це було свого роду найближче оточення вчорашніх товаришів. При цьому в їхньому середовищі нерідко виникали розбіжності через близькість до "тіла". Тому очікувати від них кваліфікованих дій не доводилося", – розповів бойовик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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