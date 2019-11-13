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13 листопада • оновлено в 18:15
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"Правосеки-н*цисти": терористи видали дикий фейк про підрив воїнів ЗСУ

1.6т
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Терористи "Л/ДНР", які влаштували підрив воїнів ЗСУ на Донбасі, звинуватили в цьому злочині українських добровольців.

Це вкидання вони почали поширювати на своїх інформаційних каналах. Скріншот такого фейку опублікував на сторінці блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Фейк окупантів про підрив воїнів ЗСУ

Фейк окупантів про підрив воїнів ЗСУ

Facebook Анатолій Штірліц - блог

"Годуй вату л*йном. Вчергове "бояришнік ньюз", пропагандисти і рупори Кремля розганяють фейк про нібито протистояння воїнів Збройних сил України та добровольців "Правого сектору". Незадовго до цього вони звинуватили ПС в обстрілі з ПТУР вантажівки ЗСУ, сьогодні вже написали що воїни ПС замахнулись на командира 128 окремої механізованої бригади, встановивши невідомий вибуховий пристрій", – обурився український військовий.

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Підрив воїнів ЗСУ

Підрив воїнів ЗСУ

"РБК-Україна"

Він підкреслив, що це є частиною стратегії окупантів на інформаційному фронті щодо зіштовхування захисників України. У зв'язку з цим Штефан закликав суспільство зберігати здоровий глузд, аналізувати будь-яку інформацію і думати. Адже інформаційна гігієна – це невід'ємна частина успішної боротьби з агресором.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 12 листопада двоє українських військовослужбовців підірвалися в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Одним з поранених є командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ, полковник Євген Коростельов.

  • Обидва військових були госпіталізовані з важкими пораненнями. Одному відірвало стопу і перебило гомілку, у другого – відкритий перелом колінного суглоба і множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Мир Миру
Мир Миру
Ніхто в таке ла*но не повірить, хіба що Сивоха :о)))
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну ,если отбросить ругательства в сторону республик то он ничего не сказал! А аргументировано этот " офицер" может доказать ,что это фейк ? Или умишка не хватает!))))
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Исаев Максим
Исаев Максим
ВоЕны света по небу летят - гомики сели на свой же снаряд!
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