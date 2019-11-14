Право на свавілля: як водії-мажори в Україні уникають відповідальності

Легкості, з якою деяким водіям вдається вийти сухими з води в разі ДТП, залишається тільки дивуватися. Киянка Надія Рагозіна за рік встигла двічі стати винуватицею ДТП, а також попастися на водінні в стані сп'яніння.

Проте дівчина продовжує роз'їзджати Києвом.

Детальніше – в публікації OBOZREVATEL.

Дивна тяганина

Раніше ми розповідали, як Рагозіна влітку 2018 року на Audi TT влаштувала жахливу аварію з декількома авто у Києві. Суд тоді закрив справу, оскільки поліція направила матеріали в акурат на наступний день після закінчення тримісячного терміну притягнення до адмінвідповідальності.

ДТП на вул. Олени Теліги влітку 2018 року зі участю Надії Рагозіної. Було розбито три авто Інформатор

13 червня 2019 року Рагозіна потрапила в нову ДТП. Перебуваючи за кермом Lexus ES 350, вона здавала назад і зіткнулася з авто Hyundai Tucson. Сталося це на вул. Ернста в Солом'янському районі. Не чекаючи поліції, водійка покинула місце пригоди.

У Реєстрі судових рішень вказувалося, що обставин, які обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, не встановлено. Можливо, рішення було б дещо іншим, якби водійка понесла покарання за попередню свою ДТП.

В результаті Рагозіну оштрафували на 340 грн.

Надія Рагозіна Фото з соцмереж

Адвокат потерпілого Володимир Місечко розповів OBOZREVATEL, що оплатити компенсацію збитку Рагозіна відмовилася.

"Я намагався з нею говорити. Не така вже велика сума збитку – біля п'яти тис. грн. Спочатку Надія погоджувалася, але потім пішла у відмову", – розповів він.

Через два дні після ДТП поліція, за словами Місечко, затримала Надію Рагозіну, яка управляла авто в стані сп'яніння.

За даними Реєстру судових рішень, сталося це знову-таки на вул. Ернста. У водійки на момент управління авто було порушення мови і координації рухів, зіниці очей не реагували на світло.

"Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння, в установленому законом порядку, водій відмовилася", – зазначалося в Реєстрі.

Те, що за кермом була Надія Геннадіївна Рагозіна, підтверджують дані порталу "Судова влада України".

Поліція склала протокол і відповідно до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення Надію повинні були позбавити прав на рік і оштрафувати на 10,2 тис. Грн. Але... суд закрив справу "у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення".

Відзначимо, що матеріали зайшли в суд 20 червня, сам випадок стався 15 червня. Суд розглянув справу аж 18 жовтня, тобто через чотири місяці. Чому через стільки часу – неясно.

Матеріали потрапили в суд через п'ять днів

Папа – бізнесмен

Володимир Місечко вважає такий стан справ неприпустимим. "Це кричущий момент. Не можна так поступати з тими, хто їздить в стані сп'яніння", – зазначив він.

Надія Рагозіна

Чому Рагозіній вдається уникати відповідальності? Можливо, мають місце зв'язку її родичів? Відзначимо, що батько дівчини Геннадій Рагозін – бізнесмен. Журналісти пов'язували його з компаніями "Ареко" та "Інкла-Київ", які з НАЕК "Енергоатомом" "розпиляли" 16 млн грн.

P.S. Історія "подвигів" Надії Рагозіної – лише один з численних прикладів "мажорних ДТП". Найсумніше, що в подібних випадках правоохоронна система нерідко включає "сплячий режим" і винуватець уникає відповідальності, навіть якщо є загиблі.

Відзначимо, що за 10 місяців 2019 року в Україні тра 122 354 ДТП. В результаті аварій загинуло 2 716 чоловік і постраждали 26 739.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2018 році показник смертності в Україні в ДТП склав 13,7 смертей на 100 тисяч чоловік. Наша країна займає 104 місце за цим фактором.

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